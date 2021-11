GalileaMontijo arrasa en Instagram con estas últimas 5 publicaciones. ¡Míralas aquí!

GalileaMontijo (@galileamontijo) revolucionó su perfil de Instagram en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 184.060 de interacciones entre sus aficionados.

A ti que te gusto mi árbol de Navidad!!! Tenemos este regalo 🎄🎄Si te interesa?Sigue estos sencillos pasos para que puedas ser el ganador. - Dale like a esta publicación - Seguir a la cuenta de @imchristmas - Etiqueta a un amigo en un comentario en esta publicación (entre más personas etiquetes más oportunidades tendrás de ganar, deben ser diferentes personas, NO marcas, NO celebridades, deberá ser una persona por comentario). Tienes hasta el 21 de noviembre 8:00 pm para participar Se elegirá 1 ganador aleatoriamente mediante una app y se dará a conocer el 21 de Nov en mi instagram y de @gabrielacuellar_decor CEO y fundadora @imchristmas *Válido únicamente para la CDMX y Área Metropolitana. *Este sorteo no es administrado por Instagram. *La Imagen es solamente para fin ilustrativo, el árbol y decoración serán elegidos por el equipo de @imchristmas





Happy birthday mi negrito chulo 🎂🎂 @negroaraiza te adoro mi herrrrmanoooo🎂🎂





#Repost @andrealegarreta Las chicas 😍😍😍😍😍♥️♥️♥️♥️♥️✨💫✨💫💫 @galileamontijo @fabiolagdo @irinabaeva @claudia3martin

Martha Galilea Montijo Torres nació el 5 de junio de 1973 en Guadalajara, Jalisco. En el año 1993 inició su carrera artística ganando el concurso de belleza La chica TV. En el 2001 fue conductora del programa Vida TV, al lado de Héctor Sandarti y Lilí Brillanti.

Como actriz, Martha ha participado en varias telenovelas pero su primer y único protagónico fue en el año 2006 cuando el productor Emilio Larrosa produjo la telenovela La verdad oculta, donde compartió créditos con Alejandra Barros, Gabriel Soto y Eduardo Yáñez.

Su primera aparición como conductora se dio en el canal de cable Ritmoson latino (1994-1998), en donde trabajó en el programa Fantástico amor con Héctor Sandarti y después en Hoy con Angélica Vale y Alfredo Adame. En el año 2005 participó en el reality Bailando por un sueño.

En 2006 Galilea regresó a la conducción en La hora de la papa junto a Arath de la Torre y Jacqueline García. Al año siguiente, 2007, apareció en Buscando a Timbiriche: La Nueva Banda. En 2008 realizó la conducción del programa Cuánto quieres perder y se unió a la plantilla de conductores del programa matutino de Televisa, Hoy.

En el 2009 Martha participó en Hazme reír y serás millonario como parte del equipo de Roxana Castellanos y Juan Frese, quedando en tercer lugar luego de la eliminación antes de la final. En 2013 protagonizó la serie Cásate conmigo, mi amor junto a Arath de la Torre y Alfonso Dosal.