Fútbol/Champions.- El Real Madrid no puede con el PSG y buscará ser segunda en su grupo de la Champions femenina

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid no pudo tomarse la revancha de la dura derrota sufrida en el Parque de los Príncipes y volvió a caer este jueves (0-2) ante el Paris Saint-Germain francés, lo que le aparta ya definitivamente del primer puesto de su grupo de la Liga de Campeones Femenina.



El conjunto madridista quería mejorar su imagen y competir mejor respecto a su visita a la capital francesa de la semana pasada, donde fue goleado por 4-0. Dio un paso adelante y controló mejor a su rival, pero este manejó mejor el encuentro, sobre todo en la segunda mitad, y se llevó los tres puntos del Alfredo di Stéfano que le clasifican ya para cuartos como primera del Grupo B.



El equipo que entrena David Aznar lo intentó desde el pitido inicial, pero fue de más a menos, y con el paso de los minutos le fue costando mucho crear ocasiones reales de gol frente a la portería de Labbe. Las locales tampoco sufrieron tanto atrás, pero una jugada a balón parado decantó el partido a favor de las visitantes.



El buen inicio del Real Madrid no tuvo premio. Fuerte en su presión, evitó que el PSG pudiese tener el control del partido o salir al contragolpe con velocidad. Esther González tuvo en un cabezazo la mejor opción en los primeros minutos, pero se le fue algo desviado.



El equipo madridista continuó dominando, pero el físico del conjunto parisino contuvo bien sus acometidas, reducidas a una internada de Kenti Robles que no encontró rematadora. Con el paso de los minutos el PSG se fue asentando y tras una aviso de Katoto, se puso por delante gracias a un acierto de la delantera, que 'cazó' un balón parado para superar a Misa Rodríguez pasada la media hora de juego.



El 0-1 afectó al conjunto local que no le cogió el pulso de nuevo al choque y que antes del descanso pudo recibir el segundo después de que un error de Ivana Andrés en un despeje le dejase un balón franco a Katoto, que esta vez no pudo con la guardameta canaria.



El PSG aprovechó su ventaja en el marcador para jugar con más tranquilidad y confianza en los segundos 45 minutos. Aún así, la primera, y mejor ocasión del partido, fue para el Real Madrid, otra vez por medio de Esther González. La delantera andaluza recibió un gran pase de Olga Carmona, pero Labbe le negó el empate.



Pero esa opción no logró 'enchufar' al Real Madrid, cada vez más a merced de los espacios que tenía que ir dejando en su búsqueda del empate. Las visitantes no consiguieron meter 'miedo', aunque sí sentenciaron por medio de una de sus mejores jugadoras, Karchaoui, que hizo el 0-2 en el minuto 70 en una buena acción individual.



El conjunto de David Aznar no tuvo capacidad de respuesta y no pudo lograr el gol que le devolviese las opciones en el duelo, bien controlado ya por su rival. Pese a la derrota, con seis puntos y dos más que el Karkhiv, podría certificar su clasificación en su visita al Breidablik.