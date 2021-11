Fórmula 1/GP Qatar.- Fernando Alonso: "No tenemos aún la respuesta a los problemas con el ritmo desde Austin"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El piloto español Fernando Alonso (Alpine) reconoció que no tienen "respuesta a los problemas que últimamente han tenido "con el ritmo de carrera" y dejó claro que necesitan "incrementar el nivel" para poder pelear por la quinta plaza del Mundial de Constructores con Alpha Tauri.



"Es cierto que desde Austin parece que tenemos algo más de problemas con el ritmo y en la calificación, pero no tenemos la respuesta aún a esa falta de rendimiento. En Brasil tuvimos un fin de semana normal y espero que estas siguientes carreras estén bien", expresó Alonso en rueda de prensa.



El asturiano recordó que tuvo un "buen y rápido" monoplaza el pasado fin de semana en Interlagos. "Ya en ritmo de carrera ya lo vimos en los segundos libres y en la carrera. El Sprint fue un poco desafortunado, empezamos así así y nos quedamos atascados en el tráfico", comentó.



"El domingo pudimos jugar con una estrategia distinta y ganar posiciones, pero aún tenemos que incrementar el nivel para acabar por delante de Alpha Tauri y este domingo tenemos la primera oportunidad", añadió.



En este sentido, en la pelea por superar a Alpha Tauri en el Mundial de Constructores, el bicampeón del mundo cree que la "principal fortaleza" de Alpine es su buen hacer y el de su compañero Esteban Ocon porque no son "tan rápidos en ritmo puro". "Los Alpha Tauri son más rápidos incluso que McLaren y Ferrari, pero nuestra fortaleza es ejecutamos bien la carrera el domingo y no hacemos ningún error", apuntó.



Sobre el hecho de que, con 114, sea el piloto que más adelantamientos ha realizado, bromeó asegurando que le gustaría "intentar estar más arriba y no adelantar, y estar entre los tres mejores". "Pero parece que los domingos somos más competitivos que los sábados y eso ha sido la norma general este año. Tenemos más problemas a una vuelta que en ritmo de carrera, y el adelantar tanto es consecuencia de este motivo", opinó.



Alonso no ve su año "diferente a ningún otro" en cuanto a diversión. "Obviamente cuando estás en la clase media hay un poco más de acción que arriba y aunque no se ve siempre en la televisión, hay que carreras que pueden ser divertidas y otras un poco en las que estás un poco más tranquilo", admitió.



Finalmente, se refirió al circuito de Losail, que se estrena en el Mundial y que el español conoce de ver carreras "del Mundial de MotoGP" y en el videojuego. "Siempre me he preguntado cómo rendiría un F-1 y ahora lo vamos a ver. Parece un circuito rápido y bueno para pilotar, creo que va a ser un buen fin de semana", sentenció.