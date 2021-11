Fórmula 1.- La FIA aplaza al viernes su decisión sobre una posible sanción a Verstappen

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



La FIA anunció este jueves que aplaza un día más su decisión sobre una posible sanción al líder del Mundial de Fórmula 1, Max Verstappen (Red Bull), por un incidente en la carrera del pasado domingo en Sao Paolo con el segundo clasificado, Lewis Hamilton (Mercedes).



Lo que en carrera se quedó como un incidente sin llegar a abrir investigación, colea ahora a escasas horas de que comience la acción esta semana del Gran Premio de Catar. El martes, el equipo Mercedes apeló la decisión de Dirección de Carrera de no sancionar al neerlandés argumentando que existen "nuevas evidencias".



En una carrera en Brasil marcada por la remontada de Hamilton, Verstappen no llegó a trazar la curva 4 en un intento de adelantamiento del inglés, saliendo ambos por el exterior y fuera del asfalto. El siete veces campeón terminó pasando al líder del Mundial y ganando el Gran Premio brasileño para recortar a 14 puntos las diferencia entre ambos en la clasificación.



Sin embargo, en un capítulo más de los cruces entre Red Bull y Mercedes las últimas semanas, el equipo de Hamilton insiste en que con las imágenes de las cámaras 'on board', que no se revisaron durante la carrera, se debe considerar la sanción. La FIA esperará al viernes, día de entrenamientos libres en Catar, para tomar una decisión que puede marcar el fin de semana.



De momento, los Comisarios de la FIA anunciaron que "ahora" ven motivos para "considerar lo sucedido" tras el material utilizado por Mercedes en la reunión mantenida por todas la partes este jueves. Verstappen había defendido su actuación diciendo que en una lucha por el Mundial "no podía ser un adelantamiento fácil".