Filipinas/China.- Filipinas denuncia el bloqueo y disparos de cañones de agua a sus barcos por parte de buques chinos

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Filipinas ha denunciado este jueves el bloqueo y lanzamiento de agua a dos de sus barcos de suministros por parte de tres buques de la Guardia Costera China en el Mar de China Meridional.



El ministro de Exteriores filipino, Teodoro Locsin, ha señalado que este incidente se produjo el martes cuando las embarcaciones de su país transportaban alimentos a los soldados en el Banco de Arena Ayungin, también conocido como Second Thomas Shoal, en las disputadas islas Spratly --conocidas en Filipinas como Kalayaan--.



Si bien nadie resultó herido, los barcos abortaron su misión, según ha lamentado el jefe de la diplomacia filipina, quien ha expresado al embajador chino en Manila, Huang Xilian, su "condena, indignación y protesta" por el suceso en "los términos más enérgicos".



Locsin, que ha asegurado que también ha manifestado su denuncia a su homólogo chino, Wang Yi, ha recordado así que las embarcaciones públicas están "cubiertas por el Tratado de Defensa Mutua entre Filipinas y Estados Unidos".



Además, ha incidido que la actuación de los buques de la Guardia Costera china es "ilegal", al tiempo que ha aseverado que Pekín "no tiene derechos de aplicación de la ley en y alrededor de estas áreas", recoge el medio portal de noticias filipino GMA.



"Deben prestar atención y retroceder", ha advertido, para concluir que Filipinas continuará proporcionando suministros a sus tropas en Ayungin. "No pedimos permiso para hacer lo que tenemos que hacer en nuestro territorio", ha sentenciado.