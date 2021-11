Estados Unidos.- Hyundai presenta el prototipo de todocamino eléctrico Seven en el Salón de Los Ángeles

28-07-2021 Prototipo Seven POLITICA HYUNDAI

Debuta el camión de pila de combustible Xcient MADRID, 18 (EUROPA PRESS) La firma automovilística Hyundai Motor Company ha desvelado Seven, el nuevo prototipo de todocamino eléctrico (SUEV), en el Salón AutoMobility de Los Ángeles (Estados Unidos), según un comunicado de la compañía. Este prototipo está desarrollado sobre la Plataforma Modular Global Eléctrica (E-GMP) de la compañía, una arquitectura específica para vehículos eléctricos de baterías. La larga distancia entre ejes y el suelo plano de la plataforma E-GMP permiten diseñar una tipología de vehículos completamente nueva. Seven presenta un borde bajo del capó, una línea de techo única y aerodinámica, así como una amplia distancia entre ejes que contrastan con las tradiciones de la era del motor de combustión interna. La arquitectura de iluminación de Seven está definida por los píxeles paramétricos (unidad de imagen digital de menor tamaño), la identidad de diseño de la familia Ioniq, la marca de vehículos eléctricos de baterías de la compañía. El interior propone un ambiente de “salón premium” y personalizado. Los accesorios realizados con materiales sostenibles ofrecen una experiencia de movilidad “refinada y respetuosa” con el medio ambiente. Seven también representa la visión de Hyundai sobre la movilidad autónoma. El asiento del conductor cuenta con una palanca de control retráctil que se esconde cuando no se utiliza. Sin necesidad del habitual equipamiento del conductor, el puesto de conducción ultraplano y las pantallas integradas crean una experiencia similar a la de una sala de estar. La disposición de los asientos es diferente a la de los todocaminos tradicionales, con sillones giratorios y una banqueta curva. Esta disposición de los asientos se puede personalizar en función de los modos de conducción, ya sean controlados por el conductor o autónomos. Gracias a la plataforma E-GMP, Hyundai espera que una situación real con un cargador de 350 kilovatios, Seven sea capaz de cargar del 10% al 80% en unos 20 minutos. El prototipo está diseñado para alcanzar una autonomía de más de 480 kilómetros. Seven utiliza diferentes materiales ecológicos y ofrece funciones de higiene líderes en su segmento, como el sistema de flujo de aire higiénico y la esterilización por luz UVC. Además, cuenta con una consola tipo Isla Universal, electrodomésticos diseñados específicamente para este modelo y una interfaz gráfica de usuario multifuncional ‘Smart Hub’. “Seven se atreve a romper con los caminos ya transitados. Allana el camino para lo que debe ser un todocamino en la era de los vehículos eléctricos, con una forma pura y aerodinámica única que no compromete su robusta personalidad. El interior abre una nueva dimensión de espacio que cuida a sus pasajeros como un espacio de vida familiar”, explica el vicepresidente sénior y director de Diseño Global de Hyundai, SangYup Lee. EL CAMIÓN DE PILA DE COMBUSTIBLE XCIENT DEBUTA EN LOS ÁNGELES Asimismo, el nuevo camión de pila de combustible Xcient de Hyundai Motor hará su debut en un salón del automóvil en Norteamérica. Hyundai ha llegado a diferentes acuerdos a nivel mundial para ofrecer servicios de transporte comercial con los camiones de pila de combustible Xcient y ya hay 46 en funcionamiento en Suiza. Ahora, Hyundai Motor está ampliando sus esfuerzos en California con el mayor despliegue de estos vehículos en Estados Unidos.