Española Muguruza derrota a Kontaveit y gana WTA Finals por primera vez

Española Garbiñe Muguruza se desploma en la cancha tras vencer a Anett Kontaveit y conquistar por primera vez el WTA Finals. Centro Panamericano de Tenis, Guadalajara, México. 17 de noviembre de 2021. REUTERS/Henry Romero

CIUDAD DE MÉXICO, 17 nov (Reuters) - Garbiñe Muguruza derrotó el miércoles a Anett Kontaveit de Estonia por 6-3 y 7-5 para convertirse en la primera española en ganar el título de WTA Finals, que cierra la temporada del tenis femenino.

La actual número cinco del mundo venció a la octava del ranking de la WTA con potentes servicios y errores no forzados de Kontaveit, quien en el punto que definió a la campeona cometió errores no forzados.

"Es un sueño hecho realidad, lo hemos conseguido, a mi equipo muchas gracias por estar a mi lado y al público porque me ha dado la vida, no sé que tiene México que me emociona, así que muchas gracias", dijo Muguruza en español visiblemente emocionada tras recibir su trofeo de campeona.

En el inicio del partido, ambas jugadoras intercambiaron puntos, pero en el séptimo juego Muguruza quebró el servicio de Kontaveit, quien cometió cuatro dobles faltas en el primer set.

Kontaveit se recuperó en el segundo set y quebró el servicio de la española en el séptimo juego, pero no pudo mantener el impulso, pues la dos veces ganadora de Grand Slam se negó a ceder y con un poderoso golpe de derecha en el décimo juego empató el marcador.

En el punto decisivo del partido, Muguruza volvió a romper el servicio de Kontaveit para quedarse con el título, desplomándose en la cancha con las manos sobre la cara antes de saludar a su oponente con un abrazo en la red.

El torneo, que disputan las ocho mejores tenistas individuales y ocho parejas de dobles del mundo, fue cancelado el año pasado debido a la pandemia de COVID-19.

Originalmente estaba programado para realizarse en Shenzhen, pero se trasladó a Guadalajara, en el occidente de México, debido a las restricciones de viaje en China relacionadas con la pandemia.

(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)