El Salvador.- Zinebi entregará este viernes a Imanol Uribe el segundo Mikeldi de Honor de su 63ª edición

Conmemora el 40 aniversario del estreno de "La fuga de Segovia" con una exposición en el yacimiento del antiguo convento de San Francisco



Zinebi-Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, cerrará este viernes su 63ª edición con la entrega del segundo premio honorífico del año al cineasta vizcaíno Imanol Uribe (San Salvador, El Salvador, 1950), quien recogerá el Mikeldi de Honor en el transcurso del acto de clausura del festival, que comenzará a las 19.30 horas en el Teatro Arriaga.



Según han informado desde Zinebi, "referente ineludible del panorama cinematográfico vasco y estatal del último medio siglo", Imanol Uribe inició su carrera en la década de los setenta del pasado siglo, y uno de los primeros reconocimientos públicos que obtuvo fue, precisamente, en Zinebi, donde se alzó con el Mikeldi de Plata el año 1977 por su cortometraje "Ez", documental que recoge la lucha de distintos movimientos ciudadanos contra la construcción de la Central Nuclear de Lemoiz.



No sería el último galardón obtenido en Bilbao, puesto que su "Ikuska 13: Euskal kantagintza berria" (1982) también fue reconocido con una mención especial en la Sección de Cine Vasco del Festival de 1983.



Desde entonces, su carrera ha estado jalonada de reconocimientos públicos: su película "El rey pasmado" (1991) obtuvo ocho premios Goya, aunque no se alzó ni con el de director ni el de película, algo que sí logró con "Días contados" (1994) que, además de otros ocho premios de la Academia, consiguió la Concha de Oro a la mejor película en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.



No fue el único premio mayor que obtuvo en el certamen donostiarra, donde repitió Concha de Oro con "Bwana" (1996) y de donde ya se había llevado un Premio Perla del Cantábrico a la mejor película de habla hispana por su largometraje documental "El proceso de Burgos" (1979). En el Festival de Montreal (Canadá) también fue reconocido con el Gran Premio del Jurado por su película "Miel de naranjas" (2012).



40 AÑOS DE "LA FUGA DE SEGOVIA"



Uribe también es protagonista de la exposición "Segoviako ihesaren 40 urte. Pelikula bat baino gehiago/40 años de La fuga de Segovia. Más que una película", impulsada por la Asociación de Productores Vascos (EPE-APV) y Ángel Amigo, el productor del que fuera primer largometraje de ficción de Imanol Uribe, reconocido ya en 1981 con el Premio de la Crítica en el Festival de San Sebastián.



En la muestra situada en el Yacimiento del Antiguo Convento de San Francisco, que permanecerá abierta al público hasta el día 21, se han reunido las fotografías que Jesús Uriarte hizo del rodaje de "La fuga de Segovia" junto a varios objetos y documentos que ayudan a comprender mejor el contexto de lo que fue algo más que un proyecto cinematográfico.



En su visita a la exposición, este mediodía, Uribe ha estado acompañado por el concejal de Cultura y Gobernanza del Ayuntamiento de Bilbao, Gonzalo Olabarría; la directora de Zinebi, Vanesa Fernández; el productor de "La fuga de Segovia", Ángel Amigo; el presidente de EPE-APV, Carlos Juárez; el director de programación de la Filmoteca Española, Carlos Reviriego; director de la Filmoteca Vasca, Joxean Fernández; e integrantes del elenco de la película como Mario Pardo o Ramón Barea. También ha participado Mayda Zabala, viuda del actor Álex Angulo.



ZINEMA ZUBIAK



En la recta final de Zinebi 63 también concluyen las actividades dedicadas a profesionales. Lo harán con la actividad organizada dentro del programa Zinema Zubiak por IBAIA (Asociación de Productoras Audiovisuales Independientes del País Vasco) en colaboración con la Asociación de Productores de Navarra NAPAR y ZUKUGAILUA - Asociación de Productores de Nueva Aquitania. Zinema Zubiak aspira a dinamizar las relaciones y desarrollo de proyectos conjuntos entre empresas y profesionales de estas regiones.



La actividad que desarrollará este viernes en Azkuna Zentroa incluirá la presentación de tres proyectos ya realizados de coproducción entre territorios de la Eurorregión Nouvelle Aquitaine-Euskadi-Navarra. En ella, se dará cuenta de la experiencia en relación a la búsqueda de coproductores, distribución, financiación, etc.



Tras una edición diferente en 2020, en la que los miembros de los Jurados Internacionales de Zinebi no pudieron desplazarse a Bilbao para participar presencialmente en el Festival, este año se retoma la tradicional lectura del Palmarés Oficial por parte del Jurado.



La cita será mañana, a las 11.00 horas, en el foyer del Teatro Arriaga. En ella participarán la directora y productora vasca Isabel Herguera, la directora mexicana Itandehui Jansen, la actriz guipuzcoana Jone Laspiur, el programador, crítico y cineasta británico James Lattimer, y la productora argentina Florencia de Mugica, que anunciarán los cortometrajes ganadores, que serán proyectados en el Teatro Arriaga tras la gala de clausura.



Además, el Jurado integrado por la periodista y crítica de cine Paula Arantzazu Ruiz, la escritora y programadora italiana Eva Sangiorgi y la artista y cineasta alemana Helena Wittmann concederá el Gran Premio ZIFF (12.000 euros) a la mejor película de la Sección Oficial - Concurso Internacional ZIFF - ZINEBI First Film. También se dará a conocer la película elegida por los integrantes del Jurado Joven, que concede un premio de 2.000 euros.