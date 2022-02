El Salvador.-Embajada alemana en El Salvador suspende partida a proyectos comunitarios por la Ley de Agentes Extranjeros

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



La Embajada de Alemania en El Salvador ha suspendido las asignaciones a proyectos comunitarios "hasta nuevo aviso" debido a una posible afectación del proyecto de Ley de Agentes Extranjeros a las ONG con las que trabaja la oficina alemana.



La Embajada no está asignado recursos financieros a ningún fin y por el momento tan solo está recibiendo solicitudes de cara al próximo año, según ha informado el propio organismo y recoge el diario salvadoreño 'El Mundo'.



Sin embargo, el dictamen favorable de la Ley de Agentes Extranjeros no ha sido incluido en la agenda de la sesión plenaria de esta miércoles, por lo que la Embajada ha matizado que "en cuanto se disponga de la formulación definitiva de le Ley", tomará una decisión "sobre los próximos pasos".



La Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó el 9 de noviembre el dictamen favorable a la Ley de Agentes Extranjeros. Sin embargo, este aún no se ha incluido en la agenda de la sesión plenaria de este miércoles.



La moción apuesta por incorporar penas de prisión a los agentes extranjeros que ejecuten "actos que contravengan el orden público, la seguridad nacional o soberanía del Estado", y prohíbe a todas las organizaciones que recibe fondos extranjeros llevar a cabo actos que puedan alterar el orden público.



Ya este miércoles el experto sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación de Naciones Unidas, Clément Voule, ha afirmado estar preocupado por esta ley y por las duras restricciones a las asociaciones.



Por esto ha pedido a la Asamblea Legislativa salvadoreña que no procediese a aprobar la Ley de Agentes Extranjeros sin antes poder brindar asistencia técnica.