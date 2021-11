El presidente de Prada revela que su hijo Lorenzo será su sucesor

Imagen de archivo del director general de Prada, Patrizio Bertelli, junto a su esposa, la diseñadora italiana Miuccia Prada. EFE/Ym Yik/Archivo

Roma, 18 nov (EFE).- El director ejecutivo de la firma italiana de moda Prada, Patrizio Bertelli, confirmó hoy en Milán (norte de Italia) su intensión de jubilarse y reveló que su hijo Lorenzo le sucederá en unos años al frente del grupo de lujo porque "tiene la actitud correcta".

"Vamos a dar todos los pasos de la mejor manera, ya sean 3 o 4 años (...), él lo decidirá", dijo en la presentación del plan estratégico del grupo, que ha registrado un boom de ventas en el último trimestre del año, con una subida del 400 % respecto al mismo periodo de 2019.

Sobre su intención de jubilarse, Bertelli dijo que le parecía "algo normal" a sus 75 años, que ha "usado bien": "Me he divertido, he hecho muchas cosas", añadió.

Su hijo Lorenzo, que actualmente es director de Marketing y jefe de Responsabilidad Social Corporativa, confirmó que aún no se ha decidido cuándo tomará el relevo de su padre: "No sé si serán 3 o 2 o 5 años, pero cuando hay un plan de sucesión hay que planificarlo bien, de lo contrario no funciona", señaló.

El responsable de Prada aseguró que la pandemia de coronavirus ha cambiado el lujo y "serán las generaciones Y y Z, los jóvenes, los que contarán cada vez más".

"Están surgiendo nuevos factores de éxito" para competir en este mercado, en el que el grupo "ha cambiado la relación con el cliente aportando sostenibilidad y atención por lo social" y ahora será "fundamental centrarse en los clientes locales, sin perder de vista el turismo", añadió.