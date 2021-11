El guitarrista flamenco José Luis de la Paz presenta en Miami "Introspective"

Fotografía cedida por JM Alconchel donde aparece el guitarrista flamenco radicado en Miami José Luis de la Paz quien fue durante varios años compositor principal del Ballet Cristina Hoyos. EFE/JM Alconchel

Miami, 18 nov (EFE).- El guitarrista flamenco José Luis de la Paz presentará este sábado en Miami (EE.UU.) por primera vez su disco "Introspective", creado y grabado en su propia casa durante la pandemia como "otra forma de comunicarse con el mundo sin poder dar un abrazo".

"Fue una descarga total emocional, el disco está basado en muchas sesiones de grabación que me hice sin pensar que iba a ser un disco. Me sentía tan solo en un momento tan triste para la humanidad...", dijo a Efe el artista de Huelva (España) y radicado en Miami.

El registro cuenta con 12 temas instrumentales con títulos en inglés e incluye desde la respiración hasta los ruidos que se producían en el momento de la grabación, detalló De la Paz, compositor principal del Ballet Cristina Hoyos durante varios años.

Los títulos por sí mismos muestran los estados de ánimos de este compositor y guitarrista zurdo que ha tocado "diestro" desde niño: "Day Zero", "Alone", "Desire to Scape" y "A Crazy Day of Confinement".

"Es el disco donde siento que están todas mis emociones plasmadas y mucho de mi personalidad. Todas las emociones se juntaron en un momento", señala el compositor nacido en 1967.

En "Desire to Scape" se escucha su propia voz que dice: "deseos de escapar, escapar de aquí, de mi calle, escapar de mi vida (...), deseo no molestar, no estar".

"Es muy difícil decir con palabras el proceso (de componer); a veces te viene un acorde o te viene una melodía y tocas y tocas y sale algo nuevo que se convierte en notas continuadas que dan lugar a algo. La música es abstracta, los músicos tenemos una idea pre hecha y tiramos del hilo; otras viene algo al momento", explica De la Paz.

En el disco, que este sábado se podrá escuchar "en un concierto único e irrepetible" en el teatro Adrienne Arsht Center, también hay un homenaje a su madre, María de la Paz, de quien toma su segundo nombre para presentarse como artista.

"Sabia que esto iba a ser largo, pasaron más de dos años para poder verla. Crear ese tema fue muy fácil, me dejé llevar por el pensamiento y los momentos buenos, el olor de la cocina", dice sobre "To My Mother".

Según De la Paz, su nuevo álbum tiene "mucha espontaneidad". "No he retocado prácticamente nada en la edición, ni ruidos ni la respiración. Es importante que estuvieran ahí".

"No he querido convertirlo en un disco bonito donde todo esté perfecto", remata.

LOS COLORES DE LATINOAMÉRICA EN MIAMI

El espectáculo, titulado "Introspective, el concierto", contará con la colaboración especial en el escenario de la vocalista cubana Gema Corredera y la bailaora venezolana Siudy Garrido, además de una nueva alineación de músicos que De la Paz estrena a la vez.

Los músicos, "reflejo de lo que es la ciudad de Miami, que te brinda colores de muchos lugares", son el guitarrista cubano Alberto Puerto; el guitarrista flamenco Rodrigo Valdez (de Guatemala); el percusionista venezolano Adolfo Herrera y la también cubana Ana Ruth Bermúdez, en el cello.

"El artista adelantó que está componiendo la música para "un nuevo proyecto" con Cristina Hoyos, la célebre bailaora española con cuya compañía trabajó diez años y donde se hizo de un estilo.

"Fue un proceso con ellos en el que me hice una forma de tocar muy agresiva y muy delicada a la vez, un concepto de concertista para el baile", refiere.

"Con Siudy (Garrido) es recrear lo que hice, aplico esa técnica con ella", dice sobre la bailaora y coreógrafa venezolana, con quien trabaja hace algunos años en Miami.

"Miami me ha dado muchas oportunidades, he tenido muchos momentos en los que he podido no solo tocar, sino componer. A pesar de la velocidad de EE.UU., Miami es llevable, el clima ayuda mucho y uno no se siente fuera de casa", concluyó De la Paz.