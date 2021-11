El FMI continúa las discusiones "frecuentes y activas" para lograr un acuerdo con Argentina

El portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gerry Rice, en una fotografía de archvio. EFE/Michael Spilotro

Washington, 18 nov (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró este jueves que mantiene conversaciones "frecuentes y activas" con Argentina para lograr un acuerdo de cara a la renegociación de la deuda de 44.000 millones de dólares con el organismo, aunque sigue sin haber plazos para que se concrete.

Así lo indicó en una rueda de prensa el portavoz del FMI, Gerry Rice, al señalar que no hay un "tiempo" determinado sobre "cuándo pueden concluir".

"Son una discusiones muy frecuentes, activas y fuertes, que están teniendo lugar de forma continuada", afirmó Rice sobre las conversaciones con las autoridades argentinas.

El portavoz del FMI insistió en que el objetivo del plan debe ser encarar de manera "duradera" los desafíos sociales y económicos más acuciantes, entre ellos, "la elevada inflación que afecta de forma desproporcionada a los más vulnerables".

Rice subrayó, asimismo, que es "importante que el plan cuente con un amplio apoyo político y social".

El acuerdo "stand by" que el FMI firmó hace tres años con el entonces Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) estipuló un auxilio financiero a Argentina de hasta 56.300 millones de dólares, de los que finalmente se desembolsaron 44.200 millones de dólares.

Según lo pactado hace tres años, Argentina debería pagar al FMI, entre capital e intereses, 19.020 millones de dólares el próximo año, 19.270 millones en 2023 y 4.856 millones en 2024, compromisos que el Gobierno de Alberto Fernández asegura que su país no está en condiciones de afrontar.

Por eso, el Ejecutivo argentino pretende alcanzar con el Fondo un acuerdo de facilidades extendidas para refinanciar la deuda contraída en 2018, con menores tasas de interés y plazos de pago de como mínimo 10 años.

El domingo pasado, tras el revés del oficialismo en las elecciones legislativas, Fernández anunció que en la primera semana de diciembre enviará al Parlamento un proyecto de ley "que explicite el programa económico plurianual para el desarrollo sustentable".

Ese plan contendrá "los mejores entendimientos", dijo Fernández, que su Gobierno haya alcanzado con el FMI en las negociaciones abiertas desde el año pasado.

El jefe de Estado aseguró que ese proyecto de ley es fruto de una decisión política que cuenta con el "pleno aval" de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández.