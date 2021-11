El FMI asegura que no discute un programa de asistencia con El Salvador

STX32. WASHINGTON DC (ESTADOS UNIDOS), 19/04/2018.- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde (c), junto al primer subdiretor gerente, David Lipton (izq), y el director de Comunicaciones del FMI, Gerry Rice, dan una rueda de prensa en el ámbito de la asamblea de primavera del FMI, en la sede de la organización en Washington DC (Estados Unidos) hoy, 19 de abril de 2018. EFE/ Shawn Thew

Washington, 18 nov (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró este jueves que las conversaciones actualmente en marcha con El Salvador no son acerca de un programa de asistencia financiera de la institución, pese a que las autoridades salvadoreñas han señalado que esperan concretar pronto un acuerdo con este organismo.

"Para que quede claro, es una discusión sobre el artículo IV y el diálogo girará en torno a políticas que podrían, potencialmente, apuntalar un programa del Fondo con El Salvador", dijo el portavoz del FMI, Gerry Rice, en una rueda de prensa.

El "artículo IV" es como se conocen en el FMI las revisiones anuales de la economía de los países miembros, pero no implica un programa de asistencia financiera.

Rice señaló que el pasado 8 de noviembre se retomaron las conversaciones con una visita "en persona" a Washington de "una delegación" de El Salvador, y que han continuado de manera "virtual", sobre áreas como el "crecimiento inclusivo", así como "la estabilidad financiera y la sostenibilidad fiscal".

El portavoz del FMI precisó que "normalmente" se tarda entre seis y ocho semanas en contar con "una evaluación final".

Las palabras de Rice contrastan con las declaraciones del presidente del Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador, Douglas Rodríguez, quien dijo a mediados de octubre que esperaba que "pronto" se concrete un acuerdo económico con el Fondo, por un valor cercano a los 1.300 millones de dólares.

En marzo pasado se supo que El Salvador busca con el FMI un acuerdo económico, conversaciones que supuestamente se mantuvieron a pesar de las polémicas internacionales que se han generado en el país por decisiones tomadas por la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, y apoyadas por el presidente Nayib Bukele.

Sin embargo, hasta la fecha el Ejecutivo no ha informado de cómo avanzan las discusiones, ni tampoco ha precisado la fecha en que podría firmarse dicho acuerdo económico.

El FMI apuntó a comienzos de mes que El Salvador deberá "volver a evaluar" algunas de sus políticas económicas para lograr un acuerdo acerca de un programa de asistencia financiera por parte de la institución ante la crisis económica derivada por la pandemia.