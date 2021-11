El Bayern viaja a Augsburgo golpeado por la covid y el Dortmund recibe al Stuttgart

EFE/EPA/Lukas Barth-Tuttas/Archivo

Berlín, 18 nov (EFE).- El Bayern Múnich visita mañana al Augsburgo como líder en solitario del torneo alemán y golpeado por la covid, que causa dos bajas y que ha tenido a varios jugadores en cuarentena, mientras que su más inmediato perseguidor, el Borussia Dortmund, recibe el sábado al Stuttgart.

En Augsburgo, el Bayern no podrá contar ni con Josip Stasinic ni con Niklas Süle, por positivo por coronavirus. Además, varios jugadores han tenido que pasar por una cuarentena, con lo que se han perdido varios entrenamientos, por tener contacto cercano con Süle y no estar vacunados.

El caso más notable es el de Joshua Kimmich, considerado insustituible, al que se agregan los de Serge Gnabry, Jamal Musiala y Eric-Maxim Choupo Moting.

Las nuevas reglas contra la pandemia, además, permiten la presencia de esos cuatro jugadores en el hotel de la concentración solo para pernoctar, pero no para asistir a la charla técnica.

Mañana se verá en qué medida esa situación perturba al Bayern que viene siendo intratable y ya acumula cuatro puntos de ventaja sobre el Dortmund.

El partido tiene un detalle curioso: el Bayern es el equipo con más posesión de pelota en la Bundesliga, un 62 por ciento en promedio, mientras que el Augsburgo, con un 39 por ciento de promedio, es el que menos tiene la pelota.

El Augsburgo está de momento muy abajo en la tabla, rozando los puestos de descenso. Lo mismo le ocurre al Stuttgart, rival del Dortmund el sábado, que, después de un buen comienzo, se ha desinflado.

La última vez que el Dortmund recibió al Stuttgart encajó una goleada por 1-5, lo que precipitó la destitución del entonces entrenador Lucien Favre.

No obstante, la situación actual de los dos equipos hace improbable que algo similar suceda. El Dortmund, pese a que viene de perder a domicilio por 2-1 ante el RB Leipzig, es el equipo que se ha mostrado más fuerte como local en la Bundesliga, con 6 victorias en 6 partidos.

El Wolfsburgo, rival del Sevilla la próxima semana en la Liga de Campeones y cuarto clasificado, visita el sábado al Arminia Bielefeld

El siguiente es el programa completo de la jornada (GMT: -1 hora):

Viernes:

Augsburgo-Bayern (20:30)

Säbado:

Borussia Dortmund-Stuttgart, Arminia Bielefeld-Wolfsburgo, Bayer Leverkusen-Bochum, Borussia Mönchengladbach-Fürth y Hoffenheim-RB Leipzig (15:30).

Union Berlín-Hertha (18:30).

Domingo:

Friburgo-Eintracht Fráncfort (15:30) y Maguncia-Colonia (17:30).