Decenas de mujeres protestan ante el aumento de los feminicidios en Puerto Rico

Vista de una manifestación contra la violencia de género, en una fotografía de archivo. EFE/Sáshenka Gutiérrez

San Juan, 18 nov (EFE).- Decenas de mujeres se congregaron este jueves frente al Departamento de la Familia en San Juan para protestar por el alza de feminicidios en Puerto Rico y exigir más medidas contra la violencia de género.

La manifestación fue convocada por la Colectiva Feminista en Construcción como parte de una jornada de fiscalización a la implementación del Estado de Emergencia contra la violencia de género, aprobado el pasado 25 de enero.

La Policía puertorriqueña informó que las manifestantes, alrededor de una treintena, cortó un tramo de la céntrica e importante avenida Ponce de León, frente al Mercantil Plaza.

Las principales consignas coreadas durante la protesta fueron "¿Dónde está el Estado de Emergencia?" y "Ni una menos, vivas nos queremos", comentó a Efe una de las portavoces de la colectiva, Verónica Figueroa Huertas.

La portavoz explicó que el objetivo de la manifestación, que duró unas dos horas, era exponer que desde que se declaró el Estado de Emergencia no han visto acciones proporcionales a la violencia que sufren las mujeres.

"Es un problema que se debe atender por todas las esferas del Gobierno de Puerto Rico", subrayó Figueroa, quien denunció asimismo que durante la jornada de hoy sufrieron algunos incidentes con hombres que pasaban por la zona y con un autobús que atravesó el perímetro cortado de forma peligrosa.

Bajo el lema "Tomaremos las calles", la Colectiva Feminista en Construcción denuncia el alza en feminicidios y de casos de violencia sexual, así como la desaparición de mujeres y niñas bajo la supervisión del Departamento de Familia, algo "inconcebible" bajo un Estado de Emergencia por la violencia de género.

La actividad forma parte de una jornada que finalizará el próximo 25 de noviembre, Día Mundial para la Eliminación de las Violencia Contra Las Mujeres, y que busca -indicó la portavoz- aclarar también a qué se están destinando los fondos para luchar contra esta lacra.

La colectiva presentará también una serie de reclamos, entre ellos que se destinen fondos para contratar personal para ofrecer una respuesta adecuada al incremento de casos de violencia de género este año.

Según los datos de la organización, se han producido en Puerto Rico 46 feminicidios a la fecha y "en formas cada vez más crueles y violentas", mientras que los casos de violencia sexual se han incrementado un 29,66 %.

Figueroa apuntó que en 2018, cuando empezaron a pedir la implementación del Estado de Emergencia, se registraron 23 feminicidios, por lo que la cifra se ha duplicado en estos años.

Las estadísticas varían, no obstante, dependiendo de la fuente. De acuerdo con el reporte facilitado por la Policía a Efe esta semana, basado probablemente en los casos ya totalmente investigados, hubo once feminicidios en lo que va de año.

Uno de los casos más mediáticos fue el feminicidio de Rosa Julia Félix Gómez, quien fue golpeada y arrastrada por el pavimento con un vehículo el pasado septiembre. El imputado por este crimen será juzgado el próximo diciembre.