Cuba.- Bolaños confirma que el Gobierno ha facilitado que Yunior García viajara a España para evitar "dificultades" en Cuba

11-11-2021 El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, interviene en una sesión plenaria del Congreso de los Diputados, a 11 de noviembre de 2021, en Madrid, (España). El Pleno del Congreso de los Diputados elige este jueves a los candidatos pactados por el PSOE y el PP para cubrir los puestos del Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas que habían caducado, así como al nuevo Defensor del Pueblo, que llevaba pendiente de renovación desde julio de 2017. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha señalado este jueves que el Gobierno ha "facilitado" la llegada a España del opositor cubano Yunior García, uno de los promotores de las manifestaciones del pasado 15 de noviembre que pedían libertad y democracia en la isla.



Así, ha indicado que se planteó la posibilidad de que García viniera a España y el Gobierno "facilitó documentalmente" su llegada para "garantizar que esa persona no tenga dificultades", ha explicado.



De este modo Bolaños ha confirmado que el opositor se encuentra ya en España y ha mostrado su preocupación por la situación en Cuba. "Queremos ayudar a los cubanos y que se garanticen los derechos", ha añadido. Además ha afirmado que están exigiendo que se devuelvan las acreditaciones a los periodistas de la agencia Efe en Cuba, que les fueron retiradas antes de las protestas del pasado lunes.



Bolaños no aportó más detalles al ser preguntado si la iniciativa de venir a España había partido del propio García y se ha limitado a reiterar que su llegada a España tenía por objeto evitarle dificultades en su país.



El movimiento cubano Archipiélago, impulsor de las últimas protestas, reconoció su "sorpresa" por la salida de la isla de García, uno de sus miembros más destacados, aunque ha dicho que lo considera un "víctima" del "aparato represor" del Gobierno de Miguel Díaz-Canel. No en vano, la organización había dado por "desaparecidos" a García y su esposa Dayana Prieto, con mensajes públicos en sus redes sociales.