Crece la preocupación por Peng Shuai tras carta recogida por televisión china

La tenista china Peng Shuai durante un partido. EFE/Juanjo Martín

Pekín, 18 nov (EFE).- El presidente de la WTA, Steve Simon, expresó su "creciente preocupación" por la seguridad de la tenista china Peng Shuai después de que la televisión estatal CGTN difundiese una supuesta carta de ella en la que decía estar "bien".

Peng denunció a principios de mes haber sido agredida sexualmente por un antiguo viceprimer ministro de su país y desde entonces no se tienen noticias de ella.

Según un supuesto correo electrónico de Peng dirigido a Simon -que hoy difundió CGTN en su página de Twitter-, la tenista estaría "bien y descansando".

"No estoy desaparecida. Las acusaciones de abuso sexual no son ciertas. Estoy descansando en casa y estoy bien. Gracias por su preocupación", dice la misiva.

Simon indicó hoy en un comunicado que la supuesta carta difundida por la CGTN no hace sino "hacer crecer" sus preocupaciones sobre la seguridad y el paradero de Peng.

"Cuesta mucho creer que Peng Shuai escribiese ese correo que recibimos o que se le pueda atribuir a ella. Peng mostró mucho valor al describir su denuncia de abusos sexuales contra un alto cargo del Gobierno chino. La WTA y el resto del mundo necesitan pruebas verificables de que está a salvo. He tratado de contactarla de varias maneras, sin éxito", afirmó el directivo.

El presidente de la WTA agregó que Peng debe poder hablar "libremente, sin coerción o intimidaciones de ningún tipo. Su denuncia debe ser respetada e investigada con total transparente y sin censuras".

"Las voces de las mujeres -aseveró- deben ser escuchadas y respetadas, no censuradas".

Peng formuló su denuncia en su cuenta de la red social Weibo a comienzos de mes, pero el mensaje desapareció unas horas después.

La jugadora, de 35 años y número 189 del mundo, afirmó que Zhang Gaoli, de 75, vicepresidente chino entre 2012 y 2017 y considerado uno de los hombres más influyentes en la política china de la década pasada, la forzó a mantener relaciones.

Además de la WTA, la ATP también ha reclamado una "investigación completa, clara y transparente" para que se garantice la seguridad de la tenista. EFE

jco/lcl/msp