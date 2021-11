Coronavirus.- Eslovaquia impone el confinamiento obligatorio para quienes no se vacunen contra el coronavirus

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El Gobierno eslovaco ha anunciado este jueves que a partir del próximo lunes 22 de noviembre todas aquellas personas que no se han vacunado contra el coronavirus, o bien no han superado la enfermedad, estarán sujetas a un confinamiento obligatorio "debido al considerable deterioro de la situación epidemiológica".



El primer ministro, Eduard Heger, ha dicho que el Gobierno se ha visto obligado a imponer nuevas restricciones más duras debido a la mala situación de los hospitales del país, con falta de camas para los pacientes de coronavirus, una enfermedad, ha dicho, "de los no vacunados", pues suponen "más del 70 por ciento de los nuevos positivos", informa 'Pravda'.



Heger ha explicado que aquellas personas que no hayan pasado la enfermedad o bien no se han vacunado todavía tendrán prohibido temporalmente el acceso a espacios públicos, salvo en aquellos establecimientos con productos y servicios de primera necesidad, como supermercados, tiendas de alimentación, o farmacias.



En las últimas 24 horas, las autoridades sanitarias eslovacas han confirmado otros 7.616 nuevos casos de coronavirus, además de 38 muertes más asociadas con la enfermedad. Por el momento son 2.904 las personas ingresadas, de las cuales 505 se encuentran en estado grave.



Poco más de la mitad de los cinco millones de personas que viven Eslovaquia tienen por ahora la pauta completa de vacunación contra la COVID-19.