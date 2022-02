Ciencia.-Suelos recalentados por el cambio climático almacenan menos CO2

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El estudio de más de 9.000 muestras de suelo de todo el mundo ha mostrado que el almacenamiento de carbono "disminuye fuertemente" a medida que aumentan las temperaturas medias.



Este es un ejemplo de una "retroalimentación positiva", en la que el calentamiento global provoca que se libere más carbono a la atmósfera, lo que acelera aún más el cambio climático.



Es importante destacar que la cantidad de carbono que podría liberarse depende del tipo de suelo, ya que los suelos de textura gruesa (poca arcilla) pierden tres veces más carbono que los suelos de textura fina (ricos en arcilla).



Los investigadores, de la Universidad de Exeter y la Universidad de Estocolmo, dicen que sus hallazgos ayudan a identificar las reservas de carbono vulnerables y brindan una oportunidad para mejorar los Modelos del Sistema Terrestre (ESM) que simulan el cambio climático futuro.



"Debido a que hay más carbono almacenado en los suelos que en la atmósfera y todos los árboles del planeta combinados, la liberación de incluso un pequeño porcentaje podría tener un impacto significativo en nuestro clima", dijo en un comunicado el profesor Iain Hartley del College of Life and Environmental Sciences en la Universidad de Exeter.



"Nuestro análisis identificó los depósitos de carbono en suelos de textura gruesa en latitudes altas (lejos del ecuador) como los más vulnerables al cambio climático. Tales depósitos, por lo tanto, pueden requerir una atención particular dadas las altas tasas de calentamiento que tienen lugar en las regiones más frías".



"En contraste, encontramos que las reservas de carbono en suelos de textura fina en áreas tropicales son menos vulnerables al calentamiento climático".



Los datos sobre los 9.300 perfiles de suelo provienen de la base de datos de Información Mundial del Suelo, y el estudio se centró en los 50 cm superiores de suelo.



Al comparar el almacenamiento de carbono en lugares con diferentes temperaturas promedio, los investigadores estimaron el impacto probable del calentamiento global. Por cada 10 ° C de aumento de temperatura, el almacenamiento medio de carbono (en todos los suelos) se redujo en más del 25%.



"Incluso los pronósticos sombríos no anticipan este nivel de calentamiento, pero usamos esta escala para darnos confianza en que los efectos que observamos fueron causados por la temperatura en lugar de otras variables", dijo el profesor Hartley.



"Nuestros resultados dejan en claro que, a medida que aumentan las temperaturas, se libera más y más carbono del suelo. Es importante señalar que nuestro estudio no examinó las escalas de tiempo involucradas, y se necesita más investigación para investigar cuánto carbono podría liberarse este siglo".



Los investigadores encontraron que sus resultados no podían ser representados por un ESM establecido.



"Esto sugiere que existe la oportunidad de utilizar los patrones que hemos observado para mejorar la forma en que los modelos representan los suelos y reducir aún más la incertidumbre en sus proyecciones", dijo el profesor Hartley.



Las diferencias en el almacenamiento de carbono basadas en la textura del suelo se deben a que los suelos más finos proporcionan más superficie mineral para que el material orgánico a base de carbono se adhiera, lo que reduce la capacidad de los microbios para acceder a él y descomponerlo.