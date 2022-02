Ciencia.-La búsqueda de la serpiente de cuatro patas continúa

18-11-2021 En los bajíos cercanos a la costa, Tetrapodophis amplectus se desliza entre una maraña de ramas de la conífera Duartenia araripensis que han caído al agua, compartiendo este hábitat con una chinche de agua de la familia Belostomatidae y peces pequeños POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA JULIUS CSOTONYI



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Completar los eslabones de la cadena evolutiva con un registro fósil de una "serpiente de cuatro patas" que conecta a los lagartos y las primeras serpientes es un anhelo para los paleontólogos.



Pero un espécimen que antes se pensaba que se ajustaba a los requisitos no es la pieza faltante del rompecabezas, según un nuevo estudio de la Journal of Systematic Palaeontology dirigido por el paleontólogo Michael Caldwell de la Universidad de Alberta.



"Se ha entendido durante mucho tiempo que las serpientes son miembros de un linaje de vertebrados de cuatro patas que, como resultado de las especializaciones evolutivas, perdieron sus extremidades", dijo Caldwell, autor principal del estudio y profesor en los departamentos de ciencias biológicas y de la tierra y ciencias atmosféricas.



"En algún lugar del registro fósil de serpientes antiguas se encuentra una forma ancestral que todavía tenía cuatro patas. Por lo tanto, se ha predicho durante mucho tiempo que una serpiente de cuatro patas se encontraría como fósil".



En un artículo publicado en la revista Science en 2015, un equipo de investigadores informó sobre el descubrimiento de lo que se creía que era un ejemplo del primer fósil de serpiente de cuatro patas conocido, un animal al que llamaron Tetrapodophis amplectus.



"Si se interpreta correctamente sobre la base de la anatomía conservada, este sería un descubrimiento muy importante", dijo Caldwell.



Caldwell explicó que el nuevo estudio de Tetrapodophis reveló una serie de caracterizaciones erróneas de la anatomía y morfología del espécimen, rasgos que inicialmente parecían compartirse más estrechamente con las serpientes, lo que sugiere que esta podría ser la tan buscada serpiente de cuatro patas.



"Hay muchas preguntas evolutivas que podrían responderse al encontrar un fósil de serpiente de cuatro patas, pero solo si es real. La principal conclusión de nuestro equipo es que Tetrapodophis amplectus no es de hecho una serpiente y se clasificó erróneamente", dijo. Caldwell. "Más bien, todos los aspectos de su anatomía son consistentes con la anatomía observada en un grupo de lagartos marinos extintos del período Cretácico conocidos como dolicosaurios".



Las pistas para esta conclusión, señaló Caldwell, estaban escondidas en la roca de la que se extrajo el fósil.



"Cuando se partió la roca que contenía el espécimen y se descubrió, el esqueleto y el cráneo terminaron en lados opuestos de la losa, con un molde natural que conservaba la forma de cada uno en el lado opuesto", dijo Caldwell. "El estudio original solo describió el cráneo y pasó por alto el moho natural, que conservó varias características que dejan en claro que Tetrapodophis no tenía el cráneo de una serpiente, ni siquiera de una primitiva".