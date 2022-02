Chenoa, primeras palabras tras anunciar la nueva fecha de su boda con Miguel Sánchez Encinas

31-08-2021 Chenoa ha anunciado que se casa con Miguel Sánchez Encinas en junio de 2022. MADRID, 18 (CHANCE) Después de posponer su enlace en dos ocasiones a causa de la pandemia, Chenoa y su novio, Miguel Sánchez Encinas, ¡ya tienen fecha de boda! Así lo ha desvelado la artista en una exclusiva concedida la revista Hola, en la que anuncia que será en su adorada Mallorca, por lo civil y en junio de 2022 cuando por fin formalice su relación con el amor de su vida. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Después de posponer su enlace en dos ocasiones a causa de la pandemia, Chenoa y su novio, Miguel Sánchez Encinas, ¡ya tienen fecha de boda! Así lo ha desvelado la artista en una exclusiva concedida la revista Hola, en la que anuncia que será en su adorada Mallorca, por lo civil y en junio de 2022 cuando por fin formalice su relación con el amor de su vida.



Una celebración íntima en la que es Laura Corradini la que se casa y no Chenoa - como ha confesado la cantante - a la que solo asistirán los familiares y amigos más cercanos de la pareja y en la que la novia vestirá un diseño de Hannibal Laguna del que por el momento no se conoce ningún detalle, igual que del destino elegido por los novios para irse de luna de miel.



Pletórica, Chenoa nos ha adelantado algunos detalles de la boda y, sin ocultar la ilusión por tener por fin fecha, nos ha contado cómo afronta el día más especial de su vida.



- CHANCE: Enhorabuena.



- CHENOA: Muchas gracias



- CH: Junio 2022, ¿no?



- CHENOA: Junio 2022, los dos patitos.



- CH: ¿En tu tierra?



- CHENOA: Sí, sí, en Mallorca.



- CH: ¿Cómo será? ¿Más íntima o cómo la tenías pensada en un primer momento?



- CHENOA: Bueno, lo he dicho, un poquito más chiquito, claro. Pero bueno, no pasa nada, estaba todo bien. Lo que no estaba bien es que no encontrábamos fecha porque había un poco de atasco de bodas, se va a casar mucha gente.



- CH: Va a ser más íntimo y todos los compañeros de Operación Triunfo no podrán ir.



- CHENOA: Sí, también lo he dicho que al ser más pequeño va a ser más complicado*



- CH: Pero una cena sí, ¿no?



- CHENOA: La cena se va a hacer, vamos a hacer una buena cena. Nosotros cuando nos juntamos, nos juntamos muy a gusto.



- CH: El vestido ha cambiado, ¿no?



- CHENOA: Bueno, no lo sé todavía. Lo voy a mirar y voy a ver que se le ocurre a Hannibal.



- CH: El vestido sigue siendo con Hannibal Laguna.



- CHENOA: Sí, sí, por supuesto.



- CH: ¿Cómo afrontas ponerte de nuevo con ello?



- CHENOA: Bueno, pues mientras vas haciendo los preparativos te vas a animando. El problema era la fecha, pero ahora que está la fecha empiezo a mentalizarme otra vez y ya está. Pero estaba bien igual, no hay problema.



- CH: ¿Y tu chico qué tal?



- CHENOA: Muy contento, estamos los dos muy contentos.



- CH: Se te ve.



- CHENOA: Qué vaya muy bien.



- CH: ¿Tienes alguna ayuda especial en estos momentos?



- CHENOA: Los amigos, la familia, todos. Toda opinión es buena y toda opinión es bienvenida.



