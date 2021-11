Bottas: "Para mí, claro que es importante ganar el Mundial de constructores"

EFE/EPA/ANDREJ ISAKOVIC / POOL

Losail (Qatar), 18 nov (EFE).- El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), tercero en el Mundial de Fórmula Uno, declaró este jueves en el circuito de Losail, sede del Gran Premio de Qatar, debutante en el calendario de la categoría reina del motor, que para él "claro que es importante ganar el Mundial de constructores".

Bottas, de 32 años y que el año que viene correrá en Alfa Romeo, no le quita importancia por ese motivo a ganar de nuevo, junto al siete veces campeón del mundo inglés Lewis Hamilton, el Mundial de constructores, que sería el octavo seguido para la escudería de Brackley.

"Para mí es muy importante ganar el Mundial de constructores, aunque me vaya. Es mi objetivo; y una motivación más para seguir apretando", manifestó Bottas, que suma 203 puntos, 129,5 menos que el líder, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y con 25 de ventaja sobre el compañero de éste, el mexicano Sergio Pérez, que es cuarto en el campeonato.

Bottas tendrá como compañero el año próximo a Guanyu Zhou, el primer chino de toda la historia que será piloto oficial de Fórmula Uno.

"Le doy la bienvenida y ya tengo ganas de trabajar con él. No lo conozco mucho personalmente; pero sé que lleva unos cuantos años haciendo buenas carreras", afirmó el finés, que será reemplazado el año que viene en Mercedes por el inglés George Russell, ahora en Williams.

"Es joven y puede que no tenga demasiada experiencia; pero Alfa Romeo, como cualquier equipo de F1, tiene gente buena y lista que lo va a ayudar", comentó Bottas este jueves en su rueda de prensa oficial en el circuito de Losail.