Bielorrusia.- Polonia alerta de que millones de migrantes llegarán a Europa ante unos controles "laxos" en la frontera

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha alertado este jueves de que los países europeos sufrirán una ola migratoria de "millones de personas" si los controles fronterizos siguen siendo "así de laxos".



En una entrevista con el periódico alemán 'Bild', el mandatario ha señalado que no descarta el riesgo de que se produzca una guerra ante los acontecimientos registrados en la frontera con Bielorrusia. "Si no somos capaces de evitar que entren ahora miles de migrantes, pronto serán millones los que traten de llegar a Europa", ha dicho.



Así, ha manifestado que si "no se protege y defiende de forma decisiva la frontera europea, millones de personas procedentes de África y Oriente Próximo tratarán de entrar, especialmente en Alemania".



Morawiecki ha descrito la situación en la frontera con Bielorrusia como "estable", si bien ha admitido que hay un "creciente peligro". "Las fuerzas bielorrusas cada día están provocándonos más. Espero que no vayan muy lejos", ha manifestado antes de indicar que "los polacos están determinados a proteger sus fronteras como sea, además de la frontera oriental de la UE".



En este sentido, ha dicho sentirse agradecido de tener el apoyo de Alemania y otros estados de la OTAN. "Un siguiente paso podría ser el de activar el artículo 4 del tratado de la OTAN, que determina la violación de los territorios y sienta las bases para las consultas entre los aliados, sin que haya aún necesidad de asistencia militar", ha explicado.



Para él, es difícil entender por el momento "cuáles son los planes de Rusia y Polonia", pero ha matizado que "puede tratarse de una mera táctica para distraer la atención de nuevos ataques militares por parte de Putin en Ucrania".



MÁS DE 500 INTENTOS DE CRUZAR LA FRONTERA EN UN SOLO DÍA



La Guardia Fronteriza polaca ha informado de que en las últimas 24 horas habrían tratado de cruzar la frontera otros 500 migrantes desde suelo bielorruso, tal y como ha señalado la entidad a través de su cuenta de Twitter.



Los agentes polacos han aseverado a su vez que una treintena de migrantes han sido expulsados de territorio polaco. Por otra parte, el Ministerio de Defensa de Polonia ha acusado en un comunicado a la parte bielorrusa de participar de forma directa en este tipo de acciones.



"Esta noche tuvo lugar una tentativa de cruce ilegal de la frontera en Dubicze Cerkiewne inspirada por los bielorrusos. Un grupo de unos 100 migrantes fue detenido por los guardias polacos", destaca el texto.



Los militares polacos han asegurado que "los servicios bielorrusos realizaron un reconocimiento previo de la situación". "Al parecer, ellos rompieron la valla. Luego los bielorrusos obligaron a los migrantes a apedrear a los soldados polacos para desviar su atención. El intento de cruzar la frontera ocurrió a varios centenares de metros", ha manifestado la entidad.



La situación en la frontera, donde se han congregado miles de migrantes, en su mayoría procedentes de Irak y otros países de Oriente Medio que buscan entrar en la UE, se ha agravado desde la semana pasada.



Las autoridades polacas han aumentado la seguridad fronteriza, reforzando la zona con ayuda del Ejército y frustrando los intentos de los migrantes de entrar en el país. Además, han acusado a Minsk de provocar una crisis migratoria con fines políticos.