Biden exige a las grandes compañías que paguen "un poco" en impuestos

Washington, 17 nov (EFE).- El presidente de EE.UU., Joe Biden, defendió este miércoles su proyecto "Reconstruir mejor" ("Build Back Better") , un plan de gasto social para la lucha contra el cambio climático y la creación de empleo, entre otras medidas, e instó a las grandes empresas del país a "pagar un poco" en impuestos.

Biden, que participó hoy en la apertura oficial de Factory Zero, la nueva planta de General Motors (GM) en Detroit que producirá de forma exclusiva vehículos eléctricos, calificó el proyecto como "histórico".

"Este proyecto de ley hace algo realmente histórico. Va a ayudar a reconstruir la columna vertebral de esta nación", declaró Biden ante los ejecutivos de GM, representantes sindicales y trabajadores del fabricante de automóviles.

Biden aprovechó para reiterar que la iniciativa no incrementará el déficit "ni un centavo" y que será totalmente financiado al volver a instaurar los impuestos que fueron eliminados por la Administración de Donald Trump en 2017 a aquellos que ganan más de 400.000 dólares al año.

"Nadie que gane menos de 400.000 dólares al año pagará un sólo centavo en impuestos federales", añadió el presidente.

Biden dijo que las empresas "no están pagando lo suficiente" y a continuación se dirigió a la presidenta de GM, Mary Barra, que se encontraba entre los asistentes al acto, y le dijo: "lo siento Mary".

"Soy un capitalista. Si ganas un millón o 1.000 millones de dólares, hazlo, es bueno para todos. ¡Pero paga lo justo! 55 de las mayores corporaciones de EE.UU., las que tienen más éxito, no han pagado un sólo centavo en impuestos federales en los últimos años e hicieron 40.000 millones de dólares. ¡Paguen un poco!", afirmó.

El presidente estadounidense también señaló que esta iniciativa, junto con el Plan de Infraestructura que firmó el lunes por valor de 1,2 billones de dólares, permitirá a Estados Unidos volver a adelantar a China y otros países en inversiones en sectores claves de la economía.