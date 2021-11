Así debería Musk gastar US$6.000 millones en alimentar al mundo

Werner Baumann, chief executive officer of Bayer AG, speaks during the Bloomberg New Economy Forum in Singapore, on Thursday, Nov. 18, 2021. The New Economy Forum is being organized by Bloomberg Media Group, a division of Bloomberg LP, the parent company of Bloomberg News.

(Bloomberg) -- Elon Musk pidió un plan de US$6.000 millones para acabar con el hambre en el mundo. Los altos ejecutivos de la industria alimentaria mundial dijeron que probablemente sería mejor gastar el dinero en ayudar a los agricultores a obtener buenos ingresos a través de la agricultura sostenible.

“La solución es el agricultor”, dijo Werner Baumann, director ejecutivo de Bayer AG. “Cuando se trata de crecimiento por un lado y sustentabilidad por el otro, pondría los US$6.000 millones a trabajar para reconciliarlos y hacer que lo que sea que hagamos esté realmente centrado en los agricultores”.

Esto incluye brindar a los agricultores acceso a la tecnología y los datos adecuados, y construir un sistema que mejore sus medios de vida con prácticas sostenibles. El cultivo de carbono, que ayuda a secuestrar carbono en el suelo de las tierras agrícolas, también es una opción, dijo Baumann en un panel en el Foro Bloomberg New Economy.

El director ejecutivo de Cargill, David MacLennan, agregó que invertir en infraestructura es clave, ya que permitirá que los suministros de alimentos lleguen de los productores a los consumidores de manera más efectiva. Las instalaciones que pueden resistir mejor los desastres naturales, que se volverán más comunes debido a la volatilidad climática, son cada vez más importantes, dijo.

Cuando se trata de la agricultura a pequeña escala, el costo de la infraestructura es artificialmente demasiado alto, dijo Sara Menker, directora ejecutiva de Gro Intelligence. Ella elegiría gastar los US$6.000 millones en la construcción de una institución financiera que presente nuevos modelos para financiar la agricultura. Esto puede luego crear “de manera realista” la infraestructura necesaria para lograr el cambio, dijo.

Alloysius Attah, director ejecutivo de Farmerline, que conecta a los pequeños agricultores con la información y los servicios financieros, hizo eco de la necesidad de invertir en infraestructura, como buenas carreteras e instalaciones de almacenamiento que reducen las pérdidas y mejoran la calidad.

