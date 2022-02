Argentina.- La Fiscalía pide rechazar la petición de sobreseimiento de la familia Kirchner por blanqueo de capitales

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El fiscal federal Diego Velasco ha defendido que el juicio sobre las empresas de la familia de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, investigada por presunto blanqueo de capitales, debe llevarse a cabo y dictar sentencia sobre la mandataria y sus hijos.



La defensa de Fernández de Kirchner pidió el sobreseimiento del caso en el que se determina si se llevó a cabo algún tipo de delito fiscal a través de la empresa Hotesur S.A. --de la cual la vicepresidenta es accionista-- y la creación de una presunta estructura de blanqueo --investigada a través del caso 'Los Sauces'--, apunta le diario argentino 'Clarín'.



"Se postulará el rechazo 'in limite' de todos los plantemientos realizados por las defensas, toda vez que se advierte de los argumentos brindados que los mismos ya fueron tratados en anteriores resoluciones judiciales de diversas instancias", se puede leer en el escrito final de Velasco, al que ha tenido acceso el citado diario.



Fernández de Kirchner se enfrenta a este caso tras la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman --al igual que en los casos 'Dólar Futuro' y el pacto con Irán, los cuales fueron anulados y sobreseídos, respectivamente--.



Sin embargo, en base a estos antecedentes, el fiscal ha señalado que los tribunales "no pueden desnaturalizar las reglas de la etapa en que se encuentra la investigación, alterando la finalidad de conducir del modo más rápido al debate donde se defina la responsabilidad de los imputados".



De este modo, Velasco considera viable la petición de la defensa de la vicepresidenta para sobreseer el caso sin realizar siquiera el juicio oral.



HOTESUR Y LOS SAUCES



En estas dos causas se investigan los negocios familiares de la familia junto con los contratistas de obra pública Lázaro Báez y Cristóbal López. 'Hotesur' analiza los negocios con Báez, responsable de administrar los hoteles de los Kirchner; mientras que en 'Los Sauces' se estudia la presunta puesta en marcha de una estructura de blanqueo de capitales a través de la simulación de alquileres administrados por la inmobiliaria familiar.



En este segundo caso se estiman operaciones financieras superiores a los 30 millones de pesos --cerca de 265.000 euros--, y en la investigación sobre la estructura hotelera presuntamente se blanquearon unos 80 millones de pesos argentinos --más de 700.000 euros--.



A la hora de solicitar el sobreseimiento, la defensa de la vicepresidenta y su familia se sustentó en "la inexistencia de los supuestos delitos precedentes de las maniobras de blanqueo de capitales imputadas", pues entendían que las transacciones estaban registradas en entidades bancarias.



"Teniendo en cuenta la perfecta trazabilidad de todo el dinero que fue recibido en las cuentas de Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., se advierte que en los pagos cuestionados no solo intervienen las entidades bancarias en las que estas sociedades registraban sus cuentas, sino también los bancos con los cuales operaban las empresas locatarias", defendió la familia de la vicepresidenta.