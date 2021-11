Aplicación gramatical es la décima startup más valiosa de EE.UU.

(Bloomberg) -- Grammarly Inc., el desarrollador de software detrás de un popular asistente de redacción, aumentó su valoración a US$13.000 millones en un nuevo acuerdo de financiamiento, lo que lo posiciona entre las 10 startups más valiosas de Estados Unidos.

La ronda de financiamiento recaudó más de US$200 millones de inversionistas como Baillie Gifford & Co. y cuentas administradas por BlackRock Inc., dijo Grammarly, y coloca a la compañía en la décima posición de una clasificación de nuevas empresas estadounidenses por valoración compilada por la firma de investigación CB Insights.

Unos 30 millones de personas utilizan el software Grammarly todos los días, según la empresa con sede en San Francisco. Su éxito deja de manifiesto la demanda de herramientas más sofisticadas para mejorar la escritura de las personas más allá de los correctores ortográficos. Grammarly funciona con más de 500.000 aplicaciones, incluido Microsoft Word, varios navegadores web, aplicaciones de correo electrónico y redes sociales.

