18-11-2021 Antonio Banderas estrena su nuevo musical en Málaga arropado por su hija Stella del Carmen. El actor ha presentado en el Teatro Soho de Málaga su nuevo musical, 'Company', que dirige y protagoniza, en el que trabaja con su hija y con el que, una vez más, muestra su compromiso con su ciudad natal MADRID, 18 (CHANCE) Antonio Banderas vuelve a su tierra y lo hace con un nuevo e ilusionante proyecto: 'Company'. Un musical que dirige y protagoniza, con el que demuestra una vez más su compromiso con Málaga y que acaba de estrenar en el Teatro Soho. En una ocasión tan especial el actor ha contado con el apoyo incondicional de su hija Stella del Carmen, que recientemente comenzó a trabajar codo con codo con su padre y que forma parte de la dirección del espectáculo, por su novia Nicole Kimpel y por un buen número de numerosos rostros conocidos que no quisieron perderse esta 'vuelta a casa' del artista por todo lo alto.



Grace Jonhson - hija de Don Jonhson (expareja de Melanie Griffith y padre de sus hijos Alexander y Dakota) y casi una hermana para Stella - Javier Banderas, María Casado, Santiago Segura y Florentino Pérez, Miriam Díaz Aroca, Rocío Madrid, Carlos Hipólito, Lluis Homar, la modelo Nieves Álvarez, Remedios Cervantes y un sin fin de celebrities que arroparon al actor en el estreno de 'Company', un alegato contra el miedo a vivir que Banderas traslada desde Broadway hasta su querida Málaga.



Pletórico y tan amable como siempre, el actor nos ha hablado de su nuevo e ilusionante proyecto, confesando su felicidad por trabajar con su hija, Stella del Carmen, después de un año y medio sin verse a causa de la pandemia.



- CHANCE: He escuchado que estás agotado mentalmente.



- ANTONIO BANDERAS: No, he dicho que estaba ocupado mentalmente. Es cierto que se llega cansado a este tipo de estrenos, son como bodas. Tengo ganas de mañana, mañana es público de pago, para los que nosotros hemos preparado el espectáculo. No son musicales que están en Madrid, no son considerados tan comerciales. 'Company' es un musical complejo, divertidísimo.



- CH: Qué voz la tuya, te hemos visto en plena forma en el escenario.



- ANTONIO: Tengo una compañía que no se ha unido nunca y que probablemente no se vuelva a unir. Casi todos han sido cabezas de cartel en la Gran Vía. Es muy raro, es muy extraordinario que eso pase. Son excepcionales, tiene tres disciplinas muy bien aprendidas y eso es muy difícil.



- CH: ¿Qué ha supuesto para ti trabajar con tu hija?



- ANTONIO: Ha sido fantástico porque hacía un año y medio que no la veía y porque ella terminó sus estudios narrativos en la universidad de California, sino porque creo mucho en la opinión de mi hija. Tiene mucha personalidad y criterio y yo necesito eso. Necesitaba a alguien de confianza que me pudiera dar un feedback, que fuera un espejo de lo que ella fuera viendo porque creo mucho en su opinión.



- CH: ¿Estás consiguiendo que Málaga sea conocida por los musicales?



- ANTONIO: Si, con el respeto a todos los que están trabajando, los otros teatros. No venimos a competir con nadie que sea malagueño, sino a aportar.



- CH: ¿Harás un parón en las Navidades?



- ANTONIO: No, el parón me tengo que ir a Londres que será una semana, queremos tener funciones en Navidades y estamos planteando tener una función en Nochevieja.



Nicole Kimpel, convertida en el mejor apoyo de Antonio después de siete años de relación, nos contaba lo "orgullosa" que está del actor porque "he visto el trabajo que hay detrás y él está muy ilusionado". Muy unida a Stella del Carmen, la financiera ha querido destacar la labor de la joven en el musical: "Ha trabajado muy fuerte con Antonio". "La verdad es que es una chica muy maja", ha confesado, feliz por tener en casa a la hija de su pareja.