AMP.-Venezuela.-La UE no informó de la renovación de las sanciones a Venezuela a días de mandar su misión de observación

BRUSELAS, 18 (EUROPA PRESS)



La Unión Europea no informó sobre la renovación del régimen de sanciones contra Venezuela en una decisión que se tomó en pleno contexto electoral ante los comicios regionales y locales del día 21 y a pocos días de la llegada de la delegación de eurodiputados que observará el proceso.



La extensión de las sanciones hasta noviembre de 2022 se acordó el pasado día 11 durante una reunión de los ministros de Exteriores del bloque centrada en comercio. La lista negra europea incluye a 55 personas acusadas minar la democracia y violar derechos fundamentales desde sus respectivos cargos.



Esto sucede a pocos días de que llegue al país la misión de eurodiputados que verificará las elecciones y en pleno debate sobre si la presencia de la UE en el proceso electoral beneficia al Gobierno de Nicolás Maduro. El Partido Popular Europeo en una decisión sin precedentes se borró de la misión alegando que puede ser entendida como un "blanqueamiento del cruel régimen" de Maduro.



El Consejo de la UE, que reúne a los Veintisiete, suele informar sobre nuevas sanciones o modificaciones de medidas contra países terceros a través de comunicados de prensa, algo que no sucedió en el caso de Venezuela. Ese mismo día, sí publicó una nota de prensa sobre la renovación de las sanciones existentes contra las exploraciones gasísticas en el Mediterráneo Oriental.



VENEZUELA ACUSA A LA UE DE "TORPEDEAR" LAS ELECCIONES



Este mismo jueves, el ministro de Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia, ha acusado a la Unión Europea de "torpedear" las elecciones regionales y municipales del domingo al prorrogar un año más las sanciones impuestas contra el chavismo por el deterioro democrático en el país sudamericano.



Plasencia ha asegurado que la UE "reincide en su errática y fallida política dirigida contra el pueblo venezolano" por una renovación que considera que se ha hecho "desde las sombras", sin apenas comunicación pública. Estas sanciones, ha añadido, son "contrarias a la legalidad internacional".



"Desde Venezuela condenamos enérgicamente esta nueva agresión en contra de nuestro pueblo y consideramos esta insolente renovación un acto de hostilidad, cuyo objetivo pareciera ser querer torpedear la fiesta democrática del próximo domingo", ha lamentado, en alusión a los comicios.



El Gobierno de Nicolás Maduro vuelve a poner en tela de juicio el papel de la UE en un momento clave, ya que por primera vez desde 2006 el bloque europeo ha enviado una misión de observadores a las elecciones de Venezuela. En total, más de un centenar de personas forman parte de este despliegue, no exento de polémica.



Tanto el Gobierno venezolano como el Consejo Nacional Electoral (CNE) se han esforzado por dejar claro que no será la misión europea la que determine si los resultados son legítimos o no, especialmente después de que el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, así lo sugiriese en unas declaraciones públicas duramente reprendidas desde Caracas.