AMP.- O.Próximo.- Abaten a un joven palestino en Jerusalén tras herir a dos agentes israelíes en un ataque con cuchillo

El barrio de Isawiya es escenario de enfrentamientos nocturnos entre palestinos y militares israelíes



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Dos agentes fronterizos israelíes han resultado heridos este miércoles en Jerusalén en un ataque con cuchillo en la Ciudad Vieja, ha informado la Policía de Israel, mientras que el joven palestino presuntamente autor del ataque ha muerto abatido por las fuerzas de seguridad, según medios palestinos.



Se trata de una agente de 19 años con heridas leves a moderadas en la cabeza y otro hombre de 20 años con heridas leves también en la cabeza y la parte inferior del cuerpo, informa 'The Jerusalem Post'. Los agentes han sido trasladados al Centro Médico de la Universidad Hadassah.



El ataque ha tenido lugar en la calle Al Awad, cuando un joven de 16 años del barrio Isawiya, en Jerusalén Este, ha sido neutralizado por dos policías y un civil para morir poco después a causa de las heridas que ha recibido, según la organización ZAKA.



Varias personas han sido detenidas bajo sospecha de estar relacionadas con el atacante, después de que las fuerzas de seguridad israelíes allanaran la casa del atacante, lo que ha provocado que los residentes locales hayan comenzado a amotinarse.



"Durante el ataque a puñaladas, los policías fronterizos de Jerusalén han mostrado determinación y agresividad frente a un terrorista sediento de sangre que ha tratado de quitarse la vida", ha indicado el jefe de la Policía para el distrito de Jerusalén, Doron Turgeman.



Turgeman ha agregado que "este ataque es otro recordatorio de la variedad de amenazas que enfrenta valientemente la Policía de Jerusalén en la Ciudad Vieja" y otras zonas. "Continuaremos actuando con determinación contra las amenazas terroristas y contra cualquiera que intente dañar a policías o civiles", ha concluido.



El joven palestino ha sido identificado como Omar Ibrahim Abu Asab, y habría muerto abatido cuando las fuerzas israelíes han disparado contra él, para después impedir las entradas y salidas de la Ciudad Vieja, cerrando las puertas de acceso, según la agencia de noticias WAFA.



ENFRENTAMIENTOS NOCTURNOS



Durante la noche de este miércoles el barrio de Isawiya ha sido el escenario de enfrentamientos entre palestinos y militares israelíes en respuesta a la muerta de Abu, que se han saldado con varios heridos, principalmente por inhalar gases.



Jóvenes palestinos han bloqueado con piedras y maderas las calles de la ciudad, así como las inmediaciones de la vivienda del fallecido, apuntan medios palestinos, entre ellos la agencia Maan.



Por su parte el Movimiento de Resistencia Islámico (Hamás) ha reivindicado que el joven abatido era integrante del grupo, y ha calificado el ataque como una "operación de comando heroica", según apunta el diario 'The Times of Israel'.