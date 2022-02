AMP.- EEUU.- La Cámara de Representantes censura a un congresista republicano por amenazas a Biden y a Ocasio-Cortez

Ocasio-Cortez critica al líder de los republicanos por no tomar medidas contra Gozar y condenar los hechos



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha votado este miércoles a favor de una moción de censura contra el congresista republicano por Arizona Paul Gosar por sus amenazas y ataques a la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez y al presidente, Joe Biden.



Se trata de la primera vez que se censura a un miembro de la Cámara en más de diez años. Gosar, quien será despojado de sus asignaciones de los comités en los que participa, publicó en redes sociales un vídeo animado en el que se fantaseaba con el asesinato violento de Alexandria Ocasio-Cortez y Biden.



En concreto, la resolución sacará a Gosar del Comité de Reforma y Supervisión, en el que también está presente la congresista demócrata, y del de Recursos Naturales.



La resolución ha contado con 223 votos a favor y 207 en contra. Los díscolos republicanos Adam Kinzinger por Illinois y Liz Cheney por Wyoming han votado con los demócratas, mientras que el también republicano David Joyce se ha abstenido.



Gosar, quien dijo haber retirado el vídeo "por compasión hacia aquellos que se sintieron ofendidos", no se ha disculpado y se ha mostrado desafiante justo antes de la votación, para insistir en que aquella animación no suponía ninguna "amenaza aparte de la que representa la inmigración para nuestro país".



En un comunicado difundido tras la censura, Gosar ha continuado defendiendo sus acciones y ha recordado que el expresidente Donald Trump se ha referido a él como "guerrero" porque siempre "ha estado luchado por poner a 'América primero'", en alusión al eslogan del exmandatario.



Así, ha reivindicado que se ha enfrentado "a los esfuerzos de los demócratas para destruir el país con fronteras abiertas, drogas, inmigración ilegal y tráfico de personas, todo tolerado e iniciado por la Administración Biden".



Por su parte, Ocasio-Cortez ha condenado la posición de la mayoría de los republicanos y de su líder en la Cámara, Kevin McCarthy, quien ha acusado a los demócratas de "hipocresía" al considerar que no han respondido de la misma manera a miembros de su partido y ha advertido de que los conservadores usarán este método también.



La demócrata, que ha presenciado la lectura de la decisión desde la primera fila, ha lamentado que McCarthy "no pueda condenar la incitación a la violencia contra un miembro de la Cámara" y tomar medidas contra ello.



"¿Qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil decir que esto está mal?", ha cuestionado, para resaltar que el "ejemplo" de los miembros de la Cámara "importa" y en este caso puede "traducirse en violencia" en el país.



Antes de la votación, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha aseverado que "no se puede permitir que un representante público bromee con asesinar a otro, o amenazar al presidente de Estados Unidos",



Asimismo, ha incidido en que "disimular las amenazas de muerte con un vídeo no lo hace menos real", por lo que ha calificado de que lo sucedido marca un "día triste, pero necesario para la Cámara de Representantes", recoge la cadena estadounidense CNN.