Alcaraz estrenará 2022 en el cuadro final del Abierto de Australia

Carlos Alcaraz, esta semana. EFE/EPA/MATTEO BAZZI

Murcia, 18 nov (EFE).- Carlos Alcaraz Garfia, quien en unos días se concentrará con el equipo español de Copa Davis para afrontar el torneo por selecciones cuya primera fase tendrá lugar del 25 al 28 de este mes de noviembre en Madrid, afrontará una pretemporada de en torno a un mes y medio para abrir 2022 disputando el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del nuevo curso y que tendrá lugar del 17 al 30 de enero.

El joven tenista murciano, de 18 años, que ocupa el puesto 32 de la clasificación mundial y viene de ganar el sábado las Next Gen ATP Finals en la ciudad italiana de Milán, cerrará un exitoso 2021 en la Davis y de lo que haga España en ella dependerá el inicio de la fase preparatoria de Alcaraz para la próxima temporada.

Si el combinado capitaneado por Sergi Bruguera y en el que el de El Palmar estrena convocatoria -aún está por determinar si jugará o no- se clasifica para la fase final, que se disputará los días 3, 4 y 5 de diciembre, Alcaraz tendrá una semana menos de preparación.

"Va a ser una pretemporada corta para el gusto del preparador físico, pero hay que adaptarse a las circunstancias", apunta Alberto Lledó, quien se encarga de esa faceta con el tenista que entrena Juan Carlos Ferrero.

Con España en la fase final de la Copa Davis el inicio del trabajo con Lledó lo iniciaría el palmareño el 7 de diciembre y, en caso contrario, lo haría a finales de este mes o a comienzos del siguiente.

En la capital oceánica se desarrollará la primera gran cita de un 2022 en el que Alcaraz buscará su confirmación en la élite y la encarará directamente desde el cuadro final y no teniendo que jugar la previa, como sí tuvo que hacer en la edición anterior.

El abierto australiano, según las últimas noticias recibidas, se disputará "con mucha más flexibilidad" y estando vacunado se podrá acceder sin problemas en el país cuando hay que recordar que este año, tras lograr plaza en la calificación, muchos tenistas, Alcaraz entre ellos, tuvieron que estar confinados en una habitación de hotel en Melbourne durante dos semanas al coincidir en el avión que los llevó hasta allí con un positivo por coronavirus.

El murciano, que cumplió con ese encierro y luego disputó el torneo ATP 250 Great Ocean Road, previo al Open de Australia, no tiene previsto participar en ese torneo que volverá a celebrarse y se estrenará directamente en el Melbourne Park.