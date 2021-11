ACTUALIZA 1-EEUU, China y otros apuntan a la OPEP con posible liberación de reservas petroleras

* El precio del petróleo cotizaba en mínimos de seis semanas

* Biden quiere liberación coordinada de reservas: fuentes

* China dice que tiene la intención de liberar algunas reservas (Actualiza precios. Cambia redacción, firma de autores y procedencia, antes TOKIO)

Por Timothy Gardner y Chen Aizhu

SINGAPUR/WASHINGTON, 18 nov (Reuters) - Los gobiernos de algunas de las mayores economías del mundo dijeron el jueves que estaban estudiando liberar petróleo de sus reservas estratégicas, tras una inusual petición de Estados Unidos para una medida coordinada que enfríe los precios de la energía y antes de una reunión de los principales países productores.

El gobierno del presidente Joe Biden ha pedido a grandes compradores de petróleo como India y Japón, así como a China por primera vez, considerar la liberación de las reservas de crudo, dijeron el miércoles a Reuters varias personas familiarizadas con las solicitudes.

Mientras la economía mundial se recupera de la pandemia, Washington se siente frustrado por el hecho de que los productores de la OPEP+, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados como Rusia, hayan rechazado sus peticiones para elevar la oferta de petróleo.

Con el aumento de los precios de la gasolina y otros costos, Biden también se enfrenta a presión política antes de las elecciones legislativas del próximo año.

La OPEP+ tiene previsto reunirse el 2 de diciembre. El grupo ha adoptado un enfoque más lento para aumentar la producción, ya que considera que la recuperación económica es demasiado frágil para justificar una mayor oferta.

Los precios del petróleo cayeron cerca de un 4% a un mínimo de seis semanas tras la información de Reuters sobre la solicitud de Estados Unidos y la decisión de China de liberar parte del crudo, antes de recuperar cierto terreno más tarde el jueves.

"El mercado va a seguir nervioso, porque está en guardia por una liberación", dijo Phil Flynn, analista principal de Price Futures Group en Chicago.

La oficina de reservas del estado chino dijo a Reuters que estaba trabajando en una liberación de reservas de crudo, pero se negó a comentar la petición de Estados Unidos.

Estados Unidos tiene la mayor reserva estratégica, con más de 600 millones de barriles.

UN RETO PARA LA OPEP

Al implicar a China por primera vez, esta propuesta supone un desafío sin precedentes a la OPEP, el cártel que ha influido en los precios del petróleo durante más de cinco décadas. China es el segundo consumidor mundial de petróleo y el mayor importador.

Los miembros de la OPEP+ no han reaccionado de inmediato. El grupo ha estado aumentando la producción en 400.000 barriles diarios al mes, deshaciendo gradualmente los recortes de producción récord de 2020 cuando la pandemia hundió la demanda de combustible.

Esta semana, el secretario general, Mohammad Barkindo, dijo que la OPEP espera que el mes que viene comience a acumularse un excedente de oferta de petróleo. En septiembre, las exportaciones de Arabia Saudita aumentaron a 6,52 millones de barriles diarios, la cifra más alta desde enero.

Una fuente de la OPEP que pidió no ser mencionada dijo que sería sorprendente ver a los países consumidores liberar existencias para bajar los precios, en lugar de para hacer frente a una escasez de suministro.

Sin embargo, varios grandes consumidores mundiales de energía han presionado a la OPEP para que aumente la oferta.

China decidió liberar reservas en septiembre para intentar estabilizar los precios. India lleva meses expresando su frustración, y en la primavera boreal recortó drásticamente sus compras a Arabia Saudita debido al aumento de los costos.

"No se trata de que no haya suministros disponibles", declaró el miércoles Hardeep Singh Puri, ministro indio de Petróleo, en una conferencia en Dubái. "Hay 5 millones de barriles diarios de oferta disponibles que no se han liberado por la razón que sea".

(Reporte de Tim Gardner en Washington, Yang Heekyong en Seúl, Aaron Sheldrick y Yuka Obayashi en Tokio, Chen Aizhu en Singapur, Nidhi Verma en Nueva Delhi, Florence Tan en Singapur y Muyu Xu en Pekín, Ahmad Ghaddar en Londres, Jessica Resnick Ault en Nueva York, Swati Verma y Kavya Guduru in Bengaluru, Alex Lawler en Abu Dabi y Olesya Astakhova en Moscú; Editado en español por Javier López de Lérida)