109-102. Antetokounmpo y Middleton imponen su poder ofensivo ante los Lakers

El pívot griego de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, en una imagen de archivo. EFE/EPA/JASON SZENES

Milwaukee (EE.UU.), 17 nov (EFE).- El pívot griego All-Star Giannis Antetokounmpo aportó 47 puntos y el alero Khris Middleton, que empató el récord de la franquicia de Milwaukee con su mejor marca de profesional en triples y los Bucks se impusieron este miércoles por 109-102 a Los Angeles Lakers.

Middleton regresó después de perderse ocho partidos al estar bajo los protocolos covid-19 e hizo triples consecutivos con 30 segundos de diferencia a principios del último cuarto que le dieron a los actuales campeones de liga la ventaja en el marcador que sería la decisiva.

El segundo de esos triples fue su 1.051 con los Bucks y le permitió igualar al exescolta Ray Allen por el primer lugar en la lista de todos los tiempos del equipo.

Allen tiene el récord de la NBA con 2.973 triples, en una carrera que también incluyó períodos con Seattle SuperSonics, Boston Celtics y Miami Heat.

Los Bucks comenzaron con victoria una estancia de cinco partidos de locales después de regresar de una gira de otros cinco con marca perdedora de 2-3, incluidas las derrotas frente a los Celtics y Atlanta, en los dos últimos encuentros que disputaron.

El alero estrella LeBron James se perdió el octavo partido consecutivo con los Lakers debido a una distensión abdominal. El equipo angelino, sin su superestrella, tiene marca perdedora de 3-5.

El escolta Talen Horton-Tucker anotó 25 puntos como líder de los Lakers dos noches después de conseguir un récord personal de 28, en la derrota por 121-103 ante Chicago.

El base estrella Russell Westbrook obtuvo 19 puntos, el pívot Anthony Davis llegó a los 18, el alero Malik Monk anotó 11 y el veterano ala-pívot Carmelo Anthony consiguió 10, pero sin que al final pudiesen evitar la derrota de los Lakers.

Antetokounmpo registró su total de puntos más alto desde que anotó 50 en la victoria del Sexto Parido de las Finales de la NBA sobre los Phoenix Suns que le valió el primer título de Milwaukee desde 1971.

El ala-pívot Bobby Portis agregó 17 puntos con los Bucks. Middleton y el escolta Pat Connaughton tenían 16 tantos cada uno.

Esto marcó solo el tercer juego de esta temporada en el que los Bucks tuvieron a sus tres mejores jugadores juntos en el campo con Antetokounmpo, Middleton y el base Jrue Holiday, todos disponibles, y de titulares.

Las únicas otras ocasiones fueron en una victoria de apertura de temporada 127-104 sobre los Brooklyn Nets y un triunfo 121-111 en San Antonio el 23 de octubre frente a los Spurs.

El pívot de los Bucks, el estadounidense cubano Brook Lopez, no ha jugado desde ese partido de los Nets debido a un problema en la espalda y el escolta Donte DiVincenzo aún no ha hecho su debut en la temporada.

DiVincenzo se rompió un ligamento en el tobillo izquierdo durante la primera ronda de los playoffs 2020-21.

Antes del partido, el entrenador de los Lakers, Frank Vogel, habló de forma pragmática sobre el cambio de nombre al campo del equipo angelino a partir del Día de Navidad.

El recinto, conocido como Staples Center desde su apertura en octubre de 1999, se convertirá en Crypto.com Arena a partir del próximo Día de Navidad.

"Es difícil, ¿saben a qué me refiero?", comentó Vogel a los periodistas. "Los seguidores de los Lakers y los verdaderos fanáticos de los deportes en general, supongo que identificarán siempre ese campo como el Staples Center. Entiendo la decepción que tendrán los aficionados, pero así es el mundo".