Yotuel y Beatriz Luengo se dan de nuevo el 'Sí, quiero'

Beatriz Luengo y Yotuel Romero, en una imagen de archivo. MADRID, 17 (CHANCE) "Ha sido PERFECTA porque estabas tú mi Yotu mirándome con ese amor que solo tú sabes mirarme y yo tan tímida como la primera vez que tus ojos se clavaron en mi fijamente, nerviosa por no saber si mis labios están lo suficientemente bien pintados para tus bellos ojos" ha confesado Beatriz Luengo en sus redes sociales sobre su enlace matrimonial con Yotuel por segunda vez.



Los dos tortolitos han viajado hasta Las Vegas y se han vuelto a dar el 'Sí, quiero' que se dieron hace 14 años... han recordado todo lo que les unió en aquel momento y se han dado cuenta de todo lo que han formado juntos y lo más importante de todo, el porqué desean que su amor perdure sellado hasta el fin: "Como te dije saltándome los votos del cura "ojalá que la eternidad nos pille juntos y no porque firmamos un papel ni porque tenemos 2 hijos preciosos sino porque sigamos mirándonos así".



Una historia de amor de lo más emocionante que por supuesto tuvo una celebración por todo lo alto, donde también estuvo presente Pau Donés, una persona muy especial para la pareja: "antes de dormir le dedicamos unas palabras a nuestro querido Pau Dones que estuvo en nuestra primera boda y mirando al cielo he recordado que "Vivir es urgente"".



Un día que no podrán olvidar ninguno de los dos y en el que han sellado de nuevo ese amor que hace 14 años se juraron. Eso sí, también ha habido imprevistos: "Ha sido PERFECTA a pesar de que mi peluquera no pudo tomar su vuelo de Miami y me he tenido que casar con las trenzas de mi última sesión de fotos, a pesar de que a Elvis se le despegaban las patillas y que se me pocharon las flores naturales que traía. A pesar de mis nervios porque una vez más nos casábamos improvisados y la última vez prometí que me organizaría todo mejor", pero nada que haya podido eclipsar la felicidad de ambos.