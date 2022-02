Venezuela.- VÍDEO: Senador de EEUU bloquea a la nominada de Biden para embajadora en España por "apologista del régimen de Castro"

Dice que Reynoso "no presionaría a España" para que "aumente la presión contra los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela"



También bloquea al seleccionado como embajador de EEUU en Pekín



El senador republicano Marco Rubio, de origen cubano, ha anunciado este martes que ha bloqueado la nominación de Julissa Reynoso como embajadora de Estados Unidos en España al considerar que es "apologista del régimen de (Fidel) Castro" por lo que "no presionaría a España a que aumente la presión contra los regímenes autoritarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela".



"Julissa Reynoso Pantaleón es una simpatizante y apologista del régimen de Castro que no debería estar en nuestro Gobierno", ha aseverado Rubio, quien también es vicepresidente del Comité de Inteligencia en el Senado y miembro de Alto Rango del Comité de Relaciones Exteriores en la misma cámara.



El senador ha apuntado a la "participación directa" de la nominada por el presidente, Joe Biden, para embajadora en Madrid en "la ayuda para intercambiar a miembros encarcelados del servicio de inteligencia del régimen cubano mientras cumplían una sentencia en una prisión americana durante la política de apaciguamiento del (expresidente Barack Obama) y Castro", lo que, a su juicio, "plantea serias dudas sobre su carácter y juicio".



"Sin embargo, hay una cosa de la cual estoy totalmente seguro: Reynoso no presionaría a España a que aumente la presión contra los regímenes autoritarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela. De hecho, probablemente le dará a España un pase por hacerse los de la vista gorda", ha dicho, según un comunicado de su equipo.



De este modo, ha agregado que Estados Unidos necesita para este puesto a "alguien que esté comprometido con la libertad y los Derechos Humanos en el hemisferio occidental, no una delegada de los dictadores".



EMBAJADOR EN CHINA



Por otro lado, Rubio ha puesto también un bloqueo al nominado por Biden para embajador estadounidense en China, Nicholas Burns, quien, según el senador, tiene "una carrera definida por la falta de comprensión ante la amenaza que representa el Partido Comunista Chino".



"De hecho, Burns no mostró ni remordimiento ni preocupación sobre sus actuales vínculos comerciales con corporaciones que operan en China", ha arremetido, para añadir que es "exactamente el tipo de nominado" que espera del presidente dado "el débil enfoque de esta Administración hacia China.



