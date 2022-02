Venezuela.- El juez pide a la Policía que investigue pagos de Venezuela a fundadores de Podemos señalados por 'El Pollo'

07-10-2021 Entrada a la Audiencia Nacional en el momento en el que dos miembros del ente público ICM han sido testigos sobre la supuesta financiación ilegal del PP madrileño en 'Púnica', a 7 de octubre de 2021, en Madrid, (España). La Fiscalía Anticorrupción había solicitado sus declaraciones al sospechar que directivos de Indra se habrían concertado con dirigentes del PP para desviar fondos de ICM a través del presupuesto inflado de algunos de los contratos que desde 2007 habrían sido adjudicados desde aquella entidad pública a dicha mercantil. POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press



El juez de la Audiencia Nacional (AN) Joaquín Gadea ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que investigue los pagos que, según sostiene el ex jefe de la Inteligencia venezolana Hugo 'El Pollo' Carvajal, recibieron fundadores de Podemos del Gobierno venezolano, en el marco de la causa sobre la presunta financiación ilegal de la formación 'morada'.



Según ha avanzado 'El Mundo' y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha encomendado a la unidad policial que indague en las transferencias por valor de 142.000 dólares que habrían recibido de Venezuela, a través de la empresa Viu Comunicaciones, Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez.



Además, conforme detalla dicho rotativo, Gadea también ha encargado a la UDEF diligencias encaminadas a investigar supuestos cobros de Juan Carlos Monedero y su presencia en la nación caribeña.



La resolución judicial llega después de que Carvajal señalara a Monedero, Bescansa, Lago y Jerez como receptores de los fondos que habrían llegado a Podemos desde Cuba y Venezuela, en su comparecencia judicial del pasado 27 de octubre ante el titular de dicho juzgado, Manuel García-Castellón.



'El Pollo' declaró voluntariamente ante García-Castellón el 20 de septiembre en el marco de unas diligencias sobre terrorismo internacional, si bien sus palabras propiciaron la reapertura de una causa archivada en 2016 sobre la presunta financiación ilegal de Podemos que entonces solo se apoyaba en el llamado 'Informe PISA'.



En esa primera comparecencia, se comprometió a respaldar con pruebas su testimonio. Entre los archivos entregados a la AN hay una orden de pago que habría girado Nicolás Maduro en 2013 para abonar 142.000 dólares a Bescansa, Jerez y Lago por el encargo que les habría hecho el Gobierno venezolano para idear el "diseño político comunicacional" del 'stand' de la petrolera estatal PDVSA en el XXI Congreso Mundial de Petróleo celebrado en 2014 en Moscú.



También aportó otra orden de pago que habría dictado el propio Hugo Chávez en 2008 para pagar 6,7 millones de dólares a la Fundación CEPS, vinculada a Podemos, para "propiciar un cambio político aún más afín al Gobierno bolivariano". En este documento, que fue revelado en 2016 por distintos medios, se citaría expresamente a Pablo Iglesias, Jorge Vestrynge y Monedero como "destacados profesores" a los que definiría como "aliados naturales de la revolución bolivariana".



Además, en un escrito incluido en este bloque documental, 'El Pollo' indicó que Monedero habría recogido en mano en un hotel de Caracas 600.000 euros que habrían salido de la Embajada de Cuba en Venezuela.



EXTRADICIÓN PARALIZADA



Todo ello se enmarca en el "proceso de colaboración" con la Justicia española que Carvajal anunció tras ser detenido el pasado 9 de septiembre en Madrid, en un operativo conjunto de Policía Nacional y DEA, después de pasar casi dos años prófugo para evitar ser extraditado a Estados Unidos, que le reclama por presuntos delitos de tráfico de drogas y de armas.



Su captura reactivó el proceso de extradición que, tras varias idas y venidas, actualmente está paralizado a la espera de que Washington envíe garantías por escrito a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre el trato que recibiría Carvajal de ser puesto en manos del Departamento de Justicia, para lo cual la potencia americana cuenta con un plazo de 45 días a contar desde el 29 de octubre.



Una vez recibidas estas garantías, la Sala de lo Penal podría seguir adelante con la extradición, a pesar de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo aún debe resolver las medidas cautelares solicitadas como parte de otro recurso presentado por la defensa para revocar la negativa del Ministerio de Interior a concederle el asilo.



LA DERIVADA ITALIANA



Entretanto, Carvajal ha extendido su cooperación a las autoridades italianas. Los fiscales de Milán Maurizio Romanelli y Cristiana Roveda se han desplazado a Madrid para interrogar el pasado martes a Carvajal durante poco más de una hora por otra investigación secreta que se desarrolla en la nación alpina sobre la presunta financiación del Movimiento 5 Estrellas (M5S) a través de Venezuela. De acuerdo con las fuentes consultadas, salieron con buenas sensaciones.



En este contexto, fuentes de la defensa han avanzado que 'El Pollo' planea solicitar a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que le permita salir de la cárcel de Estremera donde está recluido, alegando que no hay riesgo de fuga por cuanto se pueden acordar medidas cautelares que permitan tenerlo localizado en todo momento, tales como el control con medios telemáticos, la comparecencia periódica en sede judicial o policial y la retirada de pasaporte.



El otrora jefe de Contrainteligencia Militar con Chávez y Maduro está perseguido en Washington por hechos que se produjeron entre 1999 y 2019, cuando habría pertenecido al llamado 'Cártel de los Soles', una organización criminal supuestamente gestionada por cargos 'chavistas' que, con la presunta colaboración de las FARC y otros grupos armados, habría introducido grandes cantidades de droga en Estados Unidos.