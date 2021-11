Una compañía japonesa utiliza gusanos diminutos para detectar el cáncer

Tokio, 17 Nov 2021 (AFP) - Una compañía japonesa de biotecnología ha desarrollado un test que utiliza gusanos diminutos para detectar los primeros signos de cáncer de páncreas en la orina.Los científicos saben desde hace tiempo que los fluidos corporales de los pacientes con cáncer huelen de forma diferente a los de las personas sanas, y los perros están entrenados para detectar la enfermedad en muestras de aliento u orina.Pero la compañía Hirotsu Bio Science ha modificado genéticamente un tipo de gusano llamado C. elegans --de alrededor de un milímetro de largo y con un agudo sentido del olfato-- para que reaccione a la orina de las personas con cáncer de páncreas, conocido por la dificultad de detectarlo tempranamente."Se trata de un gran avance tecnológico", dijo a la AFP el director general, Takaaki Hirotsu, antiguo académico que estudió estos gusanos diminutos conocidos como nematodos. La compañía, con sede en Tokio, ya ha utilizado estos gusanos en algunos test, aunque no especificó de qué tipo. La nueva prueba no está pensada para diagnosticar el cáncer de páncreas, pero podría ayudar a reforzar los test rutinarios, ya que las muestras de orina pueden recogerse en casa sin necesidad de acudir al hospital, dijo Hirotsu en una rueda de prensa el martes. Y si los gusanos hacen saltar la alarma, el paciente sería remitido a un médico para que le haga más test, dijo.Su esperanza es poder ayudar a aumentar las tasas de detección del cáncer en Japón, que al igual que muchos países ha visto cómo disminuían durante la pandemia porque que la gente evitaba ir al médico. - Uso "prometedor" de gusanos - Incluso antes de la pandemia, los pacientes japoneses se sometían a test de detección de cáncer con menos frecuencia que muchos de sus homólogos en los países desarrollados, según datos de la OCDE. Hirotsu y la universidad de Osaka explicaron las habilidades del C. elegans para detectar el cáncer en un estudio conjunto publicado a principios de este año en la revista "Oncotarget", cuyos artículos están revisados por expertos. En otros test realizados por la compañía, los gusanos identificaron correctamente las 22 muestras de orina de pacientes con cáncer de páncreas, incluidas personas en las primeras fases de la enfermedad.Tim Edwards, profesor de psicología de la Universidad de Waikato (Nueva Zelanda), que ha estudiado la capacidad de los perros para detectar el cáncer de pulmón, dijo que el uso de los gusanos parecía "prometedor". Edwards, que no está relacionado con la compañía japonesa, señaló que, a diferencia de los perros, los gusanos no necesitaban entrenamiento para olfatear el cáncer en los pacientes. Daniel Kolarich, profesor asociado del Centro Australiano de Glicómica del Cáncer, señaló que la naturaleza "poco convencional" del método podría ser "una de las razones por las que no ha recibido más atención". "Personalmente, creo que debemos perseguir cualquier estrategia sensata para desarrollar e identificar test que nos ayuden a identificar el cáncer lo antes posible", dijo a la AFP. hih/kaf/sah/lb/pc/me -------------------------------------------------------------