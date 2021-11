Un 68% de los adolescentes no ve peligrosos los bulos de autolesiones en las redes

Dos jóvenes graban en Bilbao un vídeo para la red social TikTok, en una fotografía de archivo. EFE/LUIS TEJIDO

Redacción Internacional, 17 nov (EFE).- Un 68 % de los adolescentes cree que los bulos sobre falsos retos de suicidio o autolesión difundidos en redes sociales no provocan consecuencias negativas y solo un 22 % considera perjudicial compartirlos, según una encuesta realizada en diez países de cuatro continentes.

El estudio, encargado por la red social de vídeos compartidos TikTok a la consultora The Value Engineers, se basa en una encuesta en línea entre 10.900 personas -5.400 adolescentes de 13 a 19 años, 4.500 padres y 1.000 educadores- residentes en EEUU, México, Argentina, Brasil, Alemania, Reino Unido, Italia, Australia, Indonesia y Vietnam.

Los "bulos en línea" por los que se preguntó a estos encuestados son publicaciones, compartidas en TikTok y otras redes, sobre "retos falsos" que inducen a la autolesión o el suicidio y que han sido inventados para causar ansiedad o pánico entre los usuarios.

Entre estos desafíos que TikTok define como "retos falsos" alcanzó gran repercusión el denominado "Ballena Azul", que ordenaba tareas en principio inofensivas pero cada vez más siniestras, hasta culminar en el suicidio, y el conocido como "Momo", que difundía la imagen de un inquietante rostro e incitaba a practicar autolesiones y a contactar con un número de WhatsApp desde donde se lanzaban mensajes amenazantes.

El informe que recoge los resultados de la encuesta subraya que en ellos se difunde "la mentira de que hay alguien malo que ordena a los usuarios, habitualmente menores", que lleven a cabo "actividades perjudiciales cada vez más peligrosas", hasta acabar en autolesiones o suicidio, y precisa que son historias que "carecen de elementos auténticos de participación o reto".

Del total de adolescentes expuestos a estos contenidos falsos, un 51 % piensa que no tienen consecuencias para quienes los ven y un 17 % que incluso son positivas, mientras, por el contrario, el 31 % considera que su impacto es negativo y, de ellos, un 63 % precisa que las consecuencias negativas afectan a la salud mental.

En todo caso, únicamente el 22 % de los adolescentes ve perjudicial compartirlos y, entre los padres, solo lo cree el 19 %, mientras que la mayoría no considera que sea arriesgado o problemático contribuir a la difusión del engaño.

Conseguir la atención de otras personas es una de las tres razones principales por las que se comparten estos contenidos, según el 62 % de los adolescentes, si bien un 37 % piensa que es "para proteger a los demás". Hay que tener en cuenta que solo una minoría considera que son claramente falsos.

Más de la mitad de los adolescentes expuestos a esos bulos no ha buscado ningún tipo de apoyo ni asesoramiento y el 46 % que sí lo ha hecho se dirigió para ello a sus amigos (un 53 % menciona esa ayuda), a un familiar (un 50 % lo cita), buscó consejos en internet (el 47 %) o recurrió a un profesor (el 41 %).

El 88 % de los profesores tiene asumido que conocer estos contenidos falsos es parte de su trabajo, pero, en el caso de los padres, un 56 % reconoce que no hablan con sus hijos de ningún bulo en concreto salvo que ellos lo mencionen antes.

El estudio también analiza el comportamiento de los adolescentes ante los verdaderos retos o desafíos en línea que comparten redes y plataformas de vídeo: solo un 21 % indica que ha participado en alguno, pero ascienden al 48 % los que piensan que son divertidos o amenos, mientras que un 14 % cree que son arriesgados o peligrosos y un 3 % los percibe como "muy peligrosos".

Esta encuesta forma parte de un proyecto global de TikTok para mejorar el apoyo a adolescentes, padres y educadores ante los retos y bulos en línea potencialmente peligrosos.

Con este fin, la plataforma empezará a eliminar las publicaciones con advertencias alarmistas que tratan los bulos de autolesiones como si fueran reales y, según explicó la responsable de Políticas Públicas de Seguridad de TikTok en Europa, Alexandra Evans, facilitará "conversaciones que traten de disipar el pánico y promuevan la información precisa".

Además, TikTok incorporará a la web de su Centro de Seguridad consejos para padres y tutores de adolescentes, al tiempo que proporcionara orientación específica a los usuarios de la red sobre ese tipo de contenidos falsos. EFE

