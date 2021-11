Toyota presenta en EE.UU. el nuevo todocaminos SUV eléctrico bZ4X

Fotografía cedida por Toyota donde aparece su nuevo vehículo eléctrico el todocaminos SUV bZ4X presentado este miércoles y que aparecerá en los concesionarios estadounidenses a mediados de 2022. EFE/Toyota /

Washington, 17 nov (EFE).- Toyota presentó este miércoles su nuevo vehículo eléctrico, el todocaminos SUV bZ4X que aparecerá en los concesionarios estadounidenses a mediados de 2022 y que tendrá una autonomía de unos 400 kilómetros para la versión con tracción delantera.

El vehículo, que también estará disponible con tracción a las cuatro ruedas, fue presentado en un acto en la localidad texana de Plano (EE.UU.) en el que no se reveló su precio.

La nomenclatura bZ es una abreviación de "beyond zero" ("más allá de cero") y ha sido elegida por Toyota para designar sus modelos eléctricos. La compañía japonesa ya ha anunciado que de aquí al año 2025 desarrollará 70 modelos eléctricos, de los que siete estarán etiquetados como bZ.

El bZ4X, que está basado en la nueva plataforma modular para vehículos eléctricos e-TNGA de Toyota, será el primero de la compañía equipado con la versión 3.0 del paquete de ayuda a la conducción Safety Sense, que incluye un nuevo radar para la detección de obstáculos y una cámara monocular.

El nuevo Safety Sense mejora la detección de ciclistas en condiciones de baja luminosidad o motociclistas durante el día entre otras funciones. El sistema de reconocimiento de carriles también ha sido mejorado.

El vicepresidente para Marketing de Toyota, Mike Tripp, declaró en un comunicado que el bZ4X "llegará al mercado en el momento adecuado" y al mismo tiempo que el fabricante está ampliando su gama de vehículos electrificados.

"Toyota sigue comprometida a ofrecer a sus clientes una diversa gama de productos para responder a sus necesidades individuales y avanzar hacia un futuro neutral en emisiones de carbono", añadió Tripp.

Un 24 % de todos los vehículos que Toyota vende actualmente en Estados Unidos son eléctricos, híbridos o de pila de combustible.

El bZ4X es ligeramente más largo que el Toyota RAV4 pero con una anchura de eje similar al todoterreno de grandes dimensiones Highlander.

La versión estándar del bZ4X, de tracción frontal, contará con un motor eléctrico de 150 kilovatios y una batería de 71,4 kilovatios/hora. La versión de tracción total está dotada de dos motores eléctricos de 80 kW cada uno y un paquete de batería de 72,8 kW/h.