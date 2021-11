Suecia introducirá el pasaporte-corona en grandes eventos en diciembre

Un sanitario vacuna a una persona, en una imagen de archivo. EFE/EPA/Fredrik Sandberg

Copenhague, 17 nov (EFE).- El Gobierno sueco anunció hoy que a partir del 1 de diciembre introducirá el denominado pasaporte-covid para reuniones públicas y eventos de más de cien personas en interiores con el objetivo de evitar una subida del contagio del coronavirus.

La medida, que responde a una petición de la Agencia de Salud Pública (FHOM, por sus siglas en sueco), afecta a eventos como obras de teatro, conciertos y acontecimientos deportivos.

Suecia, que es el país nórdico más afectado en el conjunto de la pandemia, no ha experimentado todavía una nueva ola del virus, como sí ha ocurrido en la mayoría del continente y la situación actual es de "preocupación baja", según el último informe del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).

"La situación en Suecia es estable y no hemos visto la subida que se ve en otros países. Pero no podemos quedarnos tranquilos y esperar lo mejor", dijo en rueda de prensa la directora de la FHOM, Karin Tegmark Wisell.

Wisell explicó que las autoridades sanitarias suecas prevén un aumento de nuevos casos en las próximas semanas, por lo que el objetivo es "frenar" esa subida.

La FHOM informó además de que a partir del lunes se recomendará hacer test a todos los mayores de seis años con síntomas, independientemente de si han sido vacunados o no contra la covid-19.

Suecia, que había eliminado todas las restricciones a finales de septiembre, se une así a otros países nórdicos que han introducido el pasaporte-covid en los últimos días, como Dinamarca y Noruega.

El 81,7 % de la población mayor de 16 años ha recibido ya las dos dosis, mientras que al 85,3% se le ha aplicado al menos la primera, según las últimas cifras oficiales.

Suecia, con una población total de unos 10,4 millones de habitantes, ha registrado hasta ahora 1,19 millones de casos y 15.107 muertos por la covid-19, con un índice de 146,75 fallecidos por 100.000 habitantes.

La mortalidad sueca por coronavirus es tres veces mayor que la de Dinamarca y siete que la de Noruega y Finlandia, pero está por debajo de países como Hungría, República Checa, Bélgica, Italia, Reino Unido, Polonia, España, Francia y Portugal.

Las autoridades suecas apostaron inicialmente por muchas recomendaciones, pero fueron introduciendo de forma progresiva restricciones hace un año con la segunda ola, aunque menos que la mayoría de países europeos.