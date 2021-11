Rivian detiene repunte; pierde US$16.000M en valor de mercado

(Bloomberg) -- El emocionante repunte de cinco días de Rivian Automotive Inc. se detuvo abruptamente el miércoles, eliminando US$16.000 millones de la valoración del fabricante de camiones eléctricos que salió a bolsa recientemente.

Las acciones de la startup, que hizo su debut bursátil la semana pasada y cuyas acciones se dispararon durante cinco sesiones, cayeron hasta un 10% a US$153,98 en Nueva York. Esto eliminó una parte aproximadamente equivalente al tamaño de la capitalización de mercado actual de American Airlines Group Inc. o News Corp.

A pesar de la caída, Rivian todavía vale alrededor de US$139.600 millones, manteniendo su liderazgo sobre Volkswagen AG y su posición como el tercer fabricante de automóviles más grande a nivel mundial por valor de mercado.

El rápido repunte en Rivian se produjo en medio de una creciente demanda entre los inversionistas de acciones relacionadas con vehículos eléctricos, dado que Gobiernos y empresas a nivel mundial anuncian políticas y planes para abordar los desafíos relacionados con el cambio climático. El auge de las tendencias del comercio minorista y un entorno rico en efectivo añaden combustible al repunte.

Nota Original:

Rivian’s Value Takes $16 Billion Hit as Torrid Rally Falters (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.