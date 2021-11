Repudian en Brasil un insulto racista a una jugadora del Corinthinas en Libertadores

Adriana Leal (c) de Corinthians disputa el balón con Daniela Arias de América, en una fotografía de archivo. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Pool

Río de Janeiro, 17 nov (EFE).- La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y varios de los clubes femeninos de Brasil repudiaron este miércoles el insulto con connotación racista sufrido por la atacante Adriana, jugadora del Corinhtians, en el partido del martes con el Nacional uruguayo por semifinales de la Copa Libertadores.

Según denuncias de sus compañeras, la jugadora fue llamada "macaca" (mona) por una integrante del Nacional tras anotar de penalti el sexto gol del Corinthians en la victoria por 8-0 que clasificó al club brasileño a la final de la Libertadores, torneo disputado en Paraguay, pero con la definición del título prevista en Uruguay.

"La Confederación Brasileña de Fútbol repudia el caso de racismo sufrido por la atacante Adriana en el partido entre Corinthians (BRA) y Nacional (URU) por semifinales de la Liberadores femenina", afirmó en una nota el órgano rector del fútbol en Brasil.

"Es inadmisible que escenas como esa aún sean realidad en nuestra sociedad. Fuerza Adriana", agregó la CBF en la nota que publicó en sus redes sociales.

El Corinthians también divulgó una nota para repudiar el acto de racismo y anunciar que apoyará jurídicamente a la jugadora en cualquier denuncia que pretenda presentar.

El club más popular de Sao Paulo dijo que tuvo conocimiento de la "injuria racial" por el relato de las propias jugadores del club y que lo "repudia vehementemente".

"El club se solidariza con Adriana y con las demás jugadores y, de inmediato, les ofrece todo el apoyo necesario. La delegación femenina contará con todo el soporte jurídico necesario para la investigación necesaria y la punición contundente de este acto inaceptable", aseguró en su nota el segundo club más popular de Brasil.

Adriana, que reconoció no haber escuchado el insulto pero dijo haber sido advertida del mismo por sus compañeras, levantó su puño cerrado en el festejo del octavo gol del Corinthians en protesta por el acto racista, gesto antirracista que fue imitado por otras jugadoras del club brasileño.

Otros clubes femeninos brasileños, como Sao Paulo e Internacional de Porto Alegre, también divulgaron notas para repudiar el insulto racista y manifestar solidaridad a Adriana.

"Estamos contigo Adriana. Inadmisible que veamos casos de racismo, y no sólo en el fútbol, todos los días", afirmó el Sao Paulo Femenino.

De acuerdo con el tricolor paulista, en una sociedad racista no es suficiente con no ser racistas sino que es necesario ser antirracista.

Tras su victoria sobre el Nacional, Corinthians se medirá por el título de la Libertadores femenina al Independiente Santa Fe colombiano el 21 de noviembre próximo en una final que se disputará en el estadio Gran Parque Central de Montevideo. EFE

