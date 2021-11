Rebeldes hutíes tienen detenidos a dos miembros de la ONU en Yemen

El secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres (R) y Stephane Dujarric (L), portavoz del Secretario General, en una fotografía de archivo. EFE/Justin Lane

Naciones Unidas, 17 nov (EFE).- Los rebeldes hutíes de Yemen tienen detenidos desde hace más de una semana a dos miembros del personal local de la ONU en ese país árabe, denunció este miércoles el portavoz de la Secretaría General en su rueda de prensa.

Uno de los integrantes de la ONU trabaja en la delegación local de la Unesco, y el otro en la Oficina de Derechos Humanos y fueron detenidos en dos momentos diferentes, el 5 y el 7 de noviembre.

La ONU entró en contacto con los dirigentes hutíes la pasada semana, sin que dieran ninguna razón de estas detenciones, y aunque prometieron que los iban a liberar, no han cumplido su palabra.

Tampoco han permitido que otros miembros de la ONU lleguen hasta sus colegas para comprobar sus condiciones de detención o inquirir por las posibles razones de esta.

Preguntado sobre si los hutíes habían puesto algunas condiciones para liberar a los dos detenidos, el portavoz Stéphane Dujarric dijo que esa liberación no debe estar en ningún caso sujeta a condiciones.

La guerra de Yemen comenzó en 2014 y, aunque el Gobierno de Sana ha contado con el decidido apoyo de las grandes potencias árabes (Arabia Saudí y Emiratos, principalmente), no ha podido acabar con la rebelión hutí, sostenida por Irán, principalmente.

La detención de los dos miembros de la ONU en Yemen se suma a la detención de otros 16 colegas suyos en Etiopía, en su caso por parte de fuerzas gubernamentales, que no han dado ninguna razón de su arresto. E