Ranking Spotify en Chile : Top 10 de los 10 pódcast más escuchados de hoy miércoles, 17 de noviembre

1. Caso 63

Año 2022. La psiquiatra Elisa Aldunate graba las sesiones de un enigmático paciente, registrado como Caso 63, quien asegura ser un viajero en el tiempo. Lo que comienza como rutinarias sesiones terapéuticas, se transforma rápidamente en un relato que amenaza las fronteras de lo posible y de lo real. Una historia que se mueve libremente entre el futuro y el pasado de dos personajes que, quizás, tienen en sus manos el futuro de la humanidad. Protagonizada por Antonia Zegers y Néstor Cantillana. Caso 63 es un podcast original de Spotify.

2. Culiao, Vo Hacela

Consejos pa que la hagay po, culiao. Hacerla, hacerla.. y hacerla

3. Weona Que Creici

Toda cola tiene dos historias, hija: la que le dicen que es suya y la que se cuenta a sí misma. A lo largo de doce capítulos la Wilo y la Fernando se cuentan los relatos y mentiras con que han armado sus propias biografías buscando, en una de esas, aprender algo importante : que, a fin de cuentas, no hay nada que sea tan importante. @weonaquerabia @noestoycreici Música: Medusa - Feli Mirez Ig: @felimirez

4. Tomas Va A Morir

Todos los temas sirven para disfrutar los eventuales últimos meses de vida de Tomás.

5. Matriarcalmente Hablando

Para los fachos somos progres, para los progres somos fachos.

6. Somos la Fiesta

Eventos, Fiestas y Matrimonios

7. Con la ayuda de mis amikas

Valeria Luna y María José Castro analizan lo que pasa en la semana en Instagram y conversan sobre diferentes temas con la ayuda de sus amikas de las redes sociales.

8. Ya No So(mos)s Igual!

No les basta con sentarse juntos en el Congreso: Los diputados Gonzalo Winter y Diego Ibáñez prenden sus micrófonos y comentan los principales acontecimientos políticos (y no tan políticos) que remecen los agitados días del Chile que despertó. Enmarcados dentro de un concepto, la verborrea quincenal de esta dupla de parlamentarios repasará anécdotas del Congreso, personajes destacad@s, tendencias en redes sociales, reflexiones sin editar y más.

9. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

10. FREE SOLO

Free Solo

