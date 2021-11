Ranking iTunes en Perú : Top 10 de las películas más vistas de hoy martes, 16 de noviembre

Sácale el jugo a tu tiempo de ocio. En vez de desperdiciarlo en la búsqueda de las mejores pelis, usa las herramientas que te da esta plataforma de transmisión.

iTunes posee una lista con lo mejor de su oferta cinematográfica, donde se ordenan según la predilección de los usuarios. Lo más interesante es que este ranking se actualiza en tiempo real. En vez de malgastar tu tiempo, aprovecha tus minutos previos en hacerte algo para picar.

Seguro que muchas de ellas ya las has visto, pero habrá otras que te pueden interesar, ¡así que ya ponte a ello! Estas son las 10 pelis más buscadas en Perú:

1. Fast & Furious 9

Dom Toretto lleva una vida tranquila con Letty y su hijo, el pequeño Brian, pero saben que el peligro siempre acecha. Esta vez, esa amenaza obligará a Dom a enfrentarse a los pecados de su pasado si quiere salvar a quienes más quiere. El equipo se vuelve a reunir para impedir un complot a escala mundial, liderado por uno de los asesinos más peligrosos y mejor conductor a los que se han enfrentado; un hombre que además es el hermano desaparecido de Dom, Jakob. Novena entrega de la famosa franquicia.

2. La patrulla canina: la película

La patrulla canina está en racha. Cuando Humdinger, su mayor rival, se convierte en alcalde de la cercana Ciudad Aventura y empieza a causar estragos, Ryder y los heroicos cachorros se ponen en marcha para enfrentarse a este nuevo desafío. Mientras uno de los cachorros debe enfrentarse a su pasado en Ciudad Aventura, el equipo encuentra ayuda en una nueva aliada, la inteligente perrita salchicha Liberty. Juntos y armados con nuevos y emocionantes artefactos y equipos, la patrulla canina lucha por salvar a los ciudadanos de Ciudad Aventura.

3. La purga infinita

Para los miembros de un movimiento clandestino, ya no es suficiente una noche anual de anarquía y asesinatos, así que deciden devolver a Estados Unidos el caos y las masacres sin fin, donde nadie volverá a estar a salvo.. jamás. Adela y su esposo Juan viven en Texas, donde él trabaja como peón en un rancho para la adinerada familia Tucker. En la mañana después de la tradicional purga, una banda de asesinos enmascarados ataca violenta e ilegalmente a la familia Tucker. Tras este hecho, la familia texana se ve obligada a unirse con Juan y su esposa para enfrentar un país entero a punto de colapsar, que se hunde en un mar de caos y de sangre. Quinta y última entrega de la saga 'The Purge'.

4. Voyagers

Crónica de la odisea de 30 hombres y mujeres jóvenes que son enviados al espacio remoto en una misión multigeneracional con el propósito de hallar un nuevo hogar para la especie humana. Poco a poco la tripulación comienza recuperar el estado más primitivo del ser humano, lo que les convierte en la auténtica amenaza de la misión.

5. Jake y el gordo

Jake y el gordo es un drama de televisión protagonizado por William Conrad como fiscal J. L. "Gordo" McCabe y Joe Penny como investigador Jake Styles.La serie funcionó en CBS durante cinco temporadas, de 1987 a 1992. "Diagnóstico: Asesinato" fue una consecuencia de esta serie.

6. Interstellar

Narra las aventuras de un grupo de exploradores que hacen uso de un agujero de gusano recientemente descubierto para superar las limitaciones de los viajes espaciales tripulados y vencer las inmensas distancias que tiene un viaje interestelar.

7. El núcleo

Los científicos descubren que el corazón del planeta Tierra va a detener su movimiento giratorio, lo que causará un tremendo desastere natural, eliminando la vida tal y como la conocemos. Un grupo de científicos son reclutados para una peligrosa misión al centro de la tierra que pueda prevenir la catástrofe.

8. Tenet

Armado solamente con una palabra, Tenet, el protagonista deberá luchar por la supervivencia del mundo entero y evitar la Tercera Guerra Mundial, en una historia de espionaje internacional. La misión se desplegará más allá del tiempo real. No son viajes en el tiempo, es inversión.

9. Juego de espías

JJ es uno de los agentes más reputados de la CIA que cuenta con una rutina predeterminada: cumplir la misión y no dejar cabos sueltos. Todo cambia cuando Bobbi, una niña de 9 años, le graba confesando que es miembro de uno de los Servicios de Inteligencia más reputados del mundo. Ahora, el veterano agente deberá enseñar a Bobbi cómo convertirse en una espía de primera si no quiere ser descubierto, recorriendo un camino que enseñará a ambos lecciones que no esperaban.

10. Jack Ryan: Operación sombra

Jack Ryan (Chris Pine) es un veterano de guerra que lleva una doble vida: es un ejecutivo de Wall Street y además trabaja de forma encubierta como analista de la CIA. Cuando descubre un complot meticulosamente planeado para hundir la economía norteamericana y sembrar el caos en todo el mundo, deciden que él es el hombre más adecuado para impedirlo debido a su habilidad para interpretar datos globales. Jack tendrá que viajar a Moscú para intentar descubrir toda la verdad, porque de ello depende la vida de millones personas, pero eso implica moverse en un mundo en el que no puede fiarse de nadie.

¿Estabas al tanto del renombre de las películas que te ofrece iTunes?

Cada vez hay más visualizaciones en esta plataforma y los usuarios no hacen más que dar buenas reseñas en torno a la oferta de producciones cinematográficas. ¿Cuáles serán las sorpresas que tiene guardado iTunes para el futuro próximo? ¿Qué planes habrá para este año?

Mantente atento, que pronto lo sabremos.