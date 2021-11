Ranking iTunes en Argentina : Top 10 de las películas más vistas de hoy martes, 16 de noviembre

Ver pelis es algo a lo que estás acostumbrado, porque hay una enorme oferta en el mercado, tanto en los cines como en streaming. Es decir, ya no tienes que desplazarte para encontrar exactamente lo que buscas: producciones que rompen récords y tienen a todos sin aliento.

La noticia es que iTunes realiza un conteo para compartir qué es lo que la gente está viendo en tiempo real. La plataforma quiere colocarse como un referente en el sector. Por eso, tiene en su haber una oferta muy interesante, que te detallamos a continuación.

Seguro que muchas de ellas ya las has visto, pero habrá otras que te pueden interesar, ¡así que ya ponte a ello! Mira las 10 pelis más buscadas en Argentina:

1. Fast & Furious 9

Dom Toretto lleva una vida tranquila con Letty y su hijo, el pequeño Brian, pero saben que el peligro siempre acecha. Esta vez, esa amenaza obligará a Dom a enfrentarse a los pecados de su pasado si quiere salvar a quienes más quiere. El equipo se vuelve a reunir para impedir un complot a escala mundial, liderado por uno de los asesinos más peligrosos y mejor conductor a los que se han enfrentado; un hombre que además es el hermano desaparecido de Dom, Jakob. Novena entrega de la famosa franquicia.

2. El bebé jefazo 2: negocios de familia

Los hermanos Templeton se han convertido en adultos y se han alejado el uno del otro, pero un nuevo jefe bebé con un enfoque de vanguardia está a punto de unirlos nuevamente e inspirar un nuevo negocio familiar.

3. Film for Invisible Ink, case no. 323. Once Upon a Time in the West

Se trata de la última de la serie "Invisible Ink" de David Gatten. Incorporando escritos de Sir Francis Bacon, listas de códigos telegráficos de Western Union y frases de votos matrimoniales en The Book of Common Prayer, la película también incluye imágenes hechas usando pólenes reales de pino y pequeñas plantas con flores en extremos, todo arremolinado en macro primeros planos.

4. La patrulla canina: la película

La patrulla canina está en racha. Cuando Humdinger, su mayor rival, se convierte en alcalde de la cercana Ciudad Aventura y empieza a causar estragos, Ryder y los heroicos cachorros se ponen en marcha para enfrentarse a este nuevo desafío. Mientras uno de los cachorros debe enfrentarse a su pasado en Ciudad Aventura, el equipo encuentra ayuda en una nueva aliada, la inteligente perrita salchicha Liberty. Juntos y armados con nuevos y emocionantes artefactos y equipos, la patrulla canina lucha por salvar a los ciudadanos de Ciudad Aventura.

5. Embriagado de amor

Barry (Adam Sandler) es un tipo solitario y poco sociable que fue educado entre siete hermanas. La sobreprotección que se le dispensó desde niño le ha impedido enamorarse. Un día descubre un fallo en un concurso y gana miles de millas en billetes de avión. Viajando, conoce a una misteriosa mujer (Emily Watson) con la que inicia una romántica aventura. (FILMAFFINITY)

6. Atrapa a un ladrón

A pesar de que John Robie 'El Gato' es un ladrón de joyas reformado, se convierte en el principal sospechoso de una serie de robos de piedras preciosas en los más lujosos hoteles de la Riviera francesa, así que no tendrá más remedio que demostrar su inocencia. Cuando conoce a la caprichosa heredera Frances, ve la oportunidad de desenmascarar al misterioso ladrón utilizando como señuelo las fabulosas joyas de la madre de la joven.

7. Interstellar

Narra las aventuras de un grupo de exploradores que hacen uso de un agujero de gusano recientemente descubierto para superar las limitaciones de los viajes espaciales tripulados y vencer las inmensas distancias que tiene un viaje interestelar.

8. Cincuenta sombras liberadas

Creyendo que han dejado atrás las sombras del pasado, Christian y Anastasia disfrutan de su relación y de su vida llena de lujos. Pero justo cuando Ana empieza a relajarse, aparecen nuevas amenazas que ponen en riesgo su felicidad.

9. Apex

Cinco cazadores de élite pagan para cazar a un hombre en una isla desierta. Pero cuando su presa comienza a defenderse, los roles de cazadores y de la presa cambian de lado..

10. Amigos pasajeros

Marcus y Emily hacen amistad en un resort de México con Ron y Kyla, una pareja de locos fiesteros. Allí deciden disfrutar del momento dejándose llevar durante una semana llena de desinhibición y desenfreno con sus nuevos "amigos pasajeros". Meses después de la aventura, Marcus y Emily se horrorizan al ver que Ron y Kyla aparecen sin que los inviten en su boda.

Ojalá que te hayamos entusiasmado con este resumen de las películas más vistas. ¡Anímate a descubrirlas en iTunes!

La verdad es que las horas del día no serán suficientes para que los aficionados de las producciones cinematográficas puedan ver tantas horas de buenos filmes. Todos sabemos que iTunes es experto en transmitir los grandes éxitos en taquilla, los cuales son objeto de culto alrededor del mundo.

No te quedes atrás y síguenos en este viaje por el séptimo arte.