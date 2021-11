Ranking HBO en Estados Unidos : Top 10 de las series más vistas de hoy martes, 16 de noviembre

Puedes pasar horas navegando por HBO tratando de encontrar algo para ver, pero ¿por qué perderías tu tiempo cuando el servicio de streaming ya ha hecho el trabajo por ti?

Hablamos de la lista de HBO de las mejores series en Estados Unidos, que clasifica los títulos según quién está viendo qué en este momento. Sigue desplazándote para obtener más detalles.

1. Succession

La serie gira en torno a la vida de la familia Redstone. Son multimillonarios y poderosos, tienen todo lo que ansían, salvo vida familiar. Son dueños de una de la compañías de comunicaciones más exitosas del mundo. Su objetivo principal es hacer que el imperio crezca y, para ello, las lealtades se pondrán en juego.

2. South Side

(FILMAFFINITY)

3. Insecure

Issa (Issa Rae) y Molly (Ivone Orji) son dos jóvenes amigas negras que viven su día a día en la ciudad con todo lo que ello implica. Insecure se centra así en las incómodas experiencias por las que ambas tienen que pasar, incluyendo episodios racialmente ofensivos. Esta nueva serie cuenta con una temática similar al trabajo previo de Rae, especialmente con su exitosa serie web, titulada The Misadventures Of Awkward Black Girl (Las desventuras de una torpe chica negra, en español), reconocida con el premio Shorty a mejor web serie. Insecure es una serie de comedia protagonizada por la personalidad de YouTube Issa Rae y dirigida por Melina Matsaoukas, mejor conocida por su trabajo en la producción de vídeos musicales y anuncios para televisión. Michael Rotenberg, Dave Beky y Jonathan Berry producen este proyecto televisivo desarollado para HBO junto a Rae. Esta comedia está co-creada por Rae y el comediante, actor y productor Larry Wilmore (The Office).

5. Noblesse

Historia de fantasía donde conoceremos a un poderoso vampiro de la nobleza que acaba en la civilización moderna tras un sueño de 820 años. Junto a nuevos amigos vivirá peligrosas aventuras y combatirá a una organización secreta, además de descubrir su pasado.

6. Love Life

Una serie de antología de comedia romántica que sigue a un protagonista diferente cada temporada en el viaje del primer amor al último amor, con cada episodio de media hora que narra una de sus relaciones. La primera temporada se centra en Darby, quien dirige una gira de "traseros históricamente significativos" para una compañía encabezada por Bradley de McNairy.

7. Dawson's Creek

Ambientada en la ficticia ciudad de Capeside, "Dawson's Creek" narra el paso de la adolescencia a la madurez de varios jóvenes del pueblo. Dawson, Joey y Pacey eran muy amigos desde la infancia, pero todo cambió cuando empezaron el instituto. Al pueblo llegó una joven, Jen, que al ser vecina de Dawson se les unió al grupo. Así, sus vidas iban a sufrir constantes cambios, propios de la juventud, siempre entre estudios, amoríos, inquietudes sbre sus relaciones cruzadas, sus aficiones, su búsqueda del lugar en el mundo en el mundo de cada uno y su preocupación sobre su futuro.

8. Axios

Los principales periodistas de Axios destacan la próxima semana en política, negocios y tecnología y los grandes temas que configuran el futuro. Cada edición presenta la cobertura de un gran tema oportuno, seguido de cortos documentales, entrevistas esclarecedoras con los principales creadores de noticias y perspectivas confiables entregadas con la firma de Axios "Smart Brevity" en un formato sucinto y para compartir.

9. We're Here

Los residentes de pequeñas ciudades de todo Estados Unidos son reclutados y entrenados para participar en un espectáculo de una noche de duración. En cada episodio, los ex concursantes de RuPaul’s Drag Race Bob the Drag Queen, Eureka O’Hara y Shangela Laquifa Wadley ayudarán a preparar a sus "hijas drag" enseñándoles cómo salir de sus zonas de confort.

10. Frayed

Una adinerada ama de casa de Londres se ve obligada a regresar a su ciudad natal en Australia, donde tendrá que enfrentarse a su pasado y las razones que la llevaron a irse hace años. (FILMAFFINITY)

¿Estabas al tanto del renombre de las series en parrilla que te ofrece HBO?

Cada vez hay más visualizaciones en esta plataforma y los usuarios no hacen más que dar buenas reseñas en torno a la oferta de producciones televisivas. ¿Cuáles serán las sorpresas que tiene guardado HBO para el futuro próximo? ¿Qué planes habrá para este año?

Mantente atento, que pronto lo sabremos.