Ranking HBO en Estados Unidos : Top 10 de las películas más vistas de hoy martes, 16 de noviembre

Nunca habíamos tenido al alcance de nuestras manos tantas películas como en la actualidad. Pero surge un inconveniente: ya no es nada sencillo encontrar la próxima para ver. Los usuarios de HBO solemos ir a lo fácil y apuntar a las novedades.

Pero hay vida más allá, ya que esta plataforma de streaming nos ofrece a sus suscriptores una lista con sus 9 producciones más populares en Estados Unidos, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla. Mira qué están viendo los demás y disfruta del contenido con mejor calidad. Te lo contamos a continuación:

1. Dune

El hijo de una familia noble trata de vengarse de la muerte de su padre al mismo tiempo que salva un planeta rico en especias que se le encomienda proteger. Nueva adaptación al cine de las novelas de Frank Herbert, que ya fueron trasladadas a la gran pantalla por David Lynch en 1984.

2. En un lugar salvaje

Cuando su vida se ve sacudida por una serie de inesperados acontecimientos, Edee pierde la habilidad de conectar con el mundo y la gente que una vez la rodeó. Hastiada de su vida, decide retirarse a un bosque en las Montañas Rocosas con unos pocos víveres. Pese a que la belleza de su nuevo hogar es incontestable, Edee sufre para lograr ajustarse a su nueva vida y especialmente al duro invierno que le espera a la vuelta de la esquina. Un día es descubierta al borde de la muerte por un cazador local que logra salvarla, pero su mayor reto llegará cuando trate de volver a aprender a vivir de nuevo.

3. Elf

Una Nochebuena, en un orfanato, un bebé gatea dentro del saco de regalos de Santa Claus y acaba en el taller de éste en el Polo Norte. Aunque allí es adoptado y educado como un elfo, al crecer, se hace tres veces más grande que los habitantes de la región. Parece claro que nunca encajará en el mundo de los elfos; lo que necesita es encontrar a su verdadera familia. Con esta intención viaja a Nueva York, donde descubrirá que la vida no consiste sólo en patinar y comer dulces; así que vuelve a sentirse otra vez fuera lugar. Consigue, no obstante, encontrar a su padre, Walter (James Caan), un editor de libros infantiles adicto al trabajo y al dinero que figura en la lista negra de Santa Claus. Buddy también encuentra a una nueva madre (Mary Steenburgen) y descubre que su hermanastro de diez años (Daniel Tay) no cree en los elfos ni en Santa Claus ni en las Navidades. En realidad todo el mundo parece haber olvidado el verdadero significado de la Navidad.

5. La jungla: un buen día para morir

Conservando la destreza y la actitud perseverante características de las anteriores entregas, que le han convertido en el mayor rival de todos los criminales que atentan contra la libertad de la humanidad y que han permitiendo la salvación de ésta en distintas situaciones y circunstancias, John McClane deberá viajar a Rusia para rescatar a su hijo que se encuentra encerrado en una prisión bajo las órdenes de un déspota líder ruso. Padre e hijo tendrán que unir fuerzas para luchar contra su adversario, conseguir liberarse y mantenerse con vida. Así, los protagonistas se verán envueltos en una sucesión de extrema hostilidad que no solo pondrá su vida en peligro, también la del resto de ciudadanos. Su deber será hacer todo lo posible por conservar algo tan esencial en la sociedad actual como es la democracia, una libertad de la que el perverso y autoritario líder antagonista querrá apoderarse.

6. Orgullo y prejuicio

Miniserie de TV de 6 episodios. Adaptación en formato miniserie de la famosa novela de Jane Austen ambientada a comienzos del siglo XIX, en la que los prejuicios y las diferencias sociales constituyen un obstáculo casi insalvable en las relaciones amorosas.

7. ¡Socorro! Ya es Navidad

Clark Griswold, movido por un generoso y sentimental espíritu navideño, quiere sorprender a toda su familia con una gran fiesta. La suerte no suele acompañarlo y esta vez no va a ser diferente.. Una sucesión de disparatados desastres convertirán la esperadísima sorpresa de Clark en un verdadero caos.

8. Polar Express

Esta es la historia de un jovencito en la víspera de Navidad quien aborda un poderoso y mágico tren que se dirige al hogar de Santa Claus, en el Polo Norte. Lo que se desarrolla es una aventura que sigue al dubitativo niño, quien toma un tren extraordinario al Polo Norte; durante este viaje, se embarca en una experiencia de auto-descubrimiento que le muestra que las maravillas de la vida nunca se desvanecen para quienes creen.

9. Amor con preaviso

El millonario George Wade no es capaz de hacer nada sin su asesora legal, Lucy Kelson. Las tareas de esta inteligente abogada son tantas que le han costado una úlcera y, además, no tiene tiempo ni para dormir. Lo que más la desespera es que el encantador George la trata casi como a una niñera. Tras cinco años a su servicio, Lucy ha decidido abandonar el trabajo. Aunque George trata de impedírselo, finalmente la deja ir con una condición: que encuentre una sustituta.

10. Una Cenicienta moderna: Salto a la fama

Finley Tremaine, una chica campestre y de pueblo, desea extender sus alas y echar a volar para convertirse en actriz. Cuando un equipo de rodaje de Hollywood llega a su tranquilo pueblo, está decidida a conseguir un papel en la producción y llama la atención del atractivo actor principal, Jackson Stone. Desafortunadamente, una chapuza de audición la obliga a cambiar de rumbo.

¿Cuáles son las pelis que arrasan en HBO?

La plataforma se gana el corazón de sus seguidores no solo con buenas series, sino también con películas que ya son o se convertirán en clásicos. ¿Qué otro as bajo la manga tendrá este rey del streaming? ¿Cuáles sorpresas habrá guardadas para nosotros este año?

Mantente atento para conocer las últimas novedades.