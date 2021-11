Ranking Apple en Uruguay : Top 10 de las canciones con más reproducciones de hoy miércoles, 17 de noviembre

¡No desperdicies tu tiempo! En vez de buscar canciones nuevas que te puedan gustar, aprovecha los recursos que te ofrece esta plataforma de streaming para acceder a la música más escuchada en Uruguay. ¡Solo dale al play y disfruta!

Nos referimos a la lista de Apple con sus mejores títulos, donde se hace una clasificatoria según lo más sintonizado en este preciso instante. Continúa leyendo para conocer todos los detalles.

1. Bar

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a TINI y L-Gante. Quizás por esto es que «Bar» debuta en el ranking directamente en la primera posición.

2. Salimo de Noche

Cosechar éxitos es sinónimo de Tiago pzk y Trueno. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Salimo de Noche», debute en la segunda posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera entrada?

3. All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault)

«All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault)» de Taylor Swift es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la tercera posición.

4. Una Vaina Loca

«Una Vaina Loca» se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Fuego, Manuel Turizo y Duki está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una rola?

5. Rápido Lento

«Rápido Lento» de Emilia y Tiago pzk se mantiene en quinto lugar.

6. Wow Wow (feat. Becky G)

El nuevo éxito de Maria Becerra sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 6, tras subir del 8 en el que se encontraba ayer.

7. Red (Taylor's Version)

En séptimo lugar, continúa «Red (Taylor's Version)» de Taylor Swift.

8. Sobrio

Con una diferencia favorable de 6, «Sobrio» de Maluma se sitúa hoy en el puesto 8 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

9. Cúrame

Esta es la canción de Rauw Alejandro que se ubica en el noveno lugar. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

10. Qué Más Pues?

Con una diferencia positiva de 1, «Qué Más Pues?» de J Balvin y Maria Becerra sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición décima. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

La música forma parte fundamental de nuestras vidas desde el inicio de los tiempos. Apple nos consiente con lo mejor del panorama actual, con una oferta de gran calidad para sus usuarios.

En esta plataforma, encontrarás producciones de todas clases y para todos los gustos, así que aprovecha para renovar algunas de tus canciones favoritas. Ya sabes que las encontrarás siempre en Apple.

¿Escuchaste alguna que te llamara la atención? Sigue atento, porque 24 horas diarias serán pocas para que conozcan todas las listas musicales.